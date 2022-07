Waldbrände I Lage in Sächsischer Schweiz verschärft sich – Touristen gewarnt

Das Feuer hatte am Montag vom Nationalpark Böhmische Schweiz in Tschechien auf den Nationalpark Sächsische Schweiz übergegriffen. Bereits am Montag waren 70 Kinder, die sich in einem Ferienlager im tschechischen Ceska Kamenice befanden, in der sächsischen Kleinstadt Bad Schandau untergebracht worden. Dort werden sie von den Johannitern Pirna betreut und versorgt – im Laufe des Dienstags sollen sie in ihre Heimat zurückkehren.

Brandenburg: Lage "noch immer ernst"

Feuerwehrleute löschen einen Waldbrand im Landkreis Elbe-Elster: Das Feuer breitet sich weiter aus. (Quelle: Jan Woitas/dpa-bilder)

Auch in Brandenburgs Wäldern toben Feuer. Am Dienstag planten die Behörden die Evakuierung zweier Ortsteile im Landkreis Ebe-Elster: Vorsorglich sei die Räumung des zur Stadt Mühlberg gehörenden Gemeindeteils Lönnewitz und des zur Gemeinde Vierlinden gehörenden Ortsteils Marxdorf angedacht, so eine Sprecherin. Die Entscheidung über eine entsprechende Anordnung soll im Tagesverlauf gefällt werden. "Die Lage ist immer noch ernst. Wir haben immer noch Brandherde", teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit.

Die Behörden hatten bereits am Montag die Evakuierung mehrerer Ortschaften angeordnet. Wie der Landkreis Elbe-Elster am Montagabend mitteilte, wurden die zur Stadt Falkenberg/Elster gehörenden Ortschaften Kölsa, Kölsa-Siedlung und Rehfeld evakuiert. Am Dienstagmittag konnten die Bewohner von Kölsa und Rehfeld zurück in ihre Wohnungen. Für die Ortschaft Kölsa-Siedlung bleibe die jedoch Evakuierung bestehen, so eine Sprecherin des Landkreises. Dort brannte eine Ferkelzuchtanlage nieder. "Eine Vielzahl an Tieren ist dabei verendet", erklärte der Landkreis.

Wald- und Gebäudebrände in der Region Falkenberg /Elster: Rund 700 Menschen wurden evakuiert. (Quelle: Frank Hammerschmidt/dpa-bilder)

Bundeswehrhubschrauber im Einsatz

In Rehwald war die Lage aufgrund starken Windes sehr unübersichtlich, sagte der stellvertretende Waldbrandschutzbeauftragte Philipp Haase bereits am Montag. Das Waldbrandgebiet ist zudem teilweise munitionsbelastet, berichtet der rbb. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes habe dort einen kleinen Bereich als Verdachtsfläche ausgewiesen, so Haase am Dienstag.