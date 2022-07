Waldbrände: Mehrere Ortschaften in Brandenburg evakuiert

Aufgrund der Brandentwicklung kommt es zu starker Rauchentwicklung, die Rauchwolke zieht der Mitteilung zufolge in Richtung der Innenstadt von Gransee. Anwohner werden gebeten, die Notrufnummern für Notrufe freizuhalten. Zudem sollten Fenster und Türen geschlossen und Klimaanlagen ausgeschaltet werden. Verkehrsteilnehmer sollten das Gebiet umfahren.

Betroffen seien 30 Hektar Feld und 20 Hektar Wald, sagte der stellvertretende Waldbrandschutzbeauftragte Philipp Haase am Montag. Schätzungsweise bis zu 120 Einsatzkräfte seien vor Ort, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle Nordost auf Nachfrage. Der Feldbrand sei bereits unter Kontrolle, das Feuer auf der Waldfläche noch nicht. Sowohl Feuerwehren aus dem nördlichen Landkreis Oberhavel als auch aus Ostprignitz-Ruppin seien mit speziellen Fahrzeugen im Einsatz, so der Sprecher.

Feuerwehr kämpft gegen weitere Brände in Brandenburg

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr in Brandenburg kämpfen derzeit gegen mehrere Waldbrände – einige sind durch Brandstiftung entstanden. So sei das etwa bei einer Brandserie im Gebiet Oranienburg (Oberhavel), teilte die Polizei mit. Innerhalb von wenigen Tagen habe es zahlreiche kleine Feuer in unmittelbarer Nähe zueinander gegeben. Spuren seien gesichert worden, sagte Christin Knospe, Sprecherin der Polizeidirektion Nord, der Deutschen Presse-Agentur am Montag. "Wir prüfen die Zusammenhänge."

Menschliches Handeln verursacht nach Angaben des Umweltministeriums mehr als 90 Prozent aller Waldbrände mit bis zu 99 Prozent der Waldbrandschadflächen. "Das macht uns massiv Probleme", berichtete der stellvertretende Waldbrandschutzbeauftragte Philipp Haase am Montag. Nahezu im gesamten Land galt am Montag laut Umweltministerium die höchste Waldbrandgefahrenstufe fünf. Nur in Potsdam-Mittelmark galt die zweithöchste Stufe vier. Brandenburg verfügt über eine Waldfläche von rund 1,1 Millionen Hektar.

In der Lieberoser Heide sind die Einsatzkräfte nach dem großen Brand auf 90 Hektar Fläche vor drei Wochen noch immer mit Nachlöscharbeiten befasst. Bis zu 20 kleinere Brandstellen gebe es noch, sagte Haase. Die Zahl der Feuer seit Beginn der Waldbrandsaison stieg auf rund 376 Brände auf einer Fläche von etwa 930 Hektar. Das Risiko von Waldbränden sei weiter sehr hoch, betonte der Waldbrandschutzexperte.

Waldbrand in Tschechien greift auf Sachsen über

Auch Sachsen bleibt von den Bränden nicht verschont: Ein im tschechischen Nationalpark Böhmische Schweiz ausgebrochener Waldbrand hat nun auch Deutschland erreicht. Vom Gebiet des Prebischtores in Tschechien aus habe sich das Feuer mit großer Geschwindigkeit bis in den Nationalpark Sächsische Schweiz ausgebreitet, teilte das zuständige Landratsamt Pirna am Montagabend mit. Für die Gemeinden Sebnitz und Bad Schandau löste das Landratsamt Katastrophenvoralarm aus.