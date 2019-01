Nach Beschwerde

SEK überwältigt Randalierer in Eisenach

07.01.2019, 14:52 Uhr | dpa

In Thüringen musste am Wochenende das SEK anrücken, um einen Randalierer zu beschwichtigen. Der Täter stand offenbar unter Drogeneinfluss. Gegen ihn wird nun wegen mehrerer Vergehen ermittelt.

Ein randalierender 25-Jähriger hat in Eisenach einen Einsatz des Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei ausgelöst. Zunächst war die Polizei am Sonntag zur Wohnung des Mannes ausgerückt, nachdem die Bewohner eines Mehrfamilienhauses sich wegen ruhestörenden Lärms beschwert hatten, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Als die Beamten an der Wohnungstür mit dem Mann sprachen, griff er diese nach Angaben der Polizei unvermittelt an und beleidigte sie. Die Polizisten wehrten sich mit Reizgas gegen die Attacken. Daraufhin schloss sich der 25-Jährige in der Wohnung ein.

Täter wurde festgenommen

Da es den Verdacht gab, der Mann könne im Besitz einer Waffe sein, wurde das SEK angefordert. Als der 25-Jährige seine Wohnung verlassen wollte, nahmen ihn die Spezialkräfte fest. Da der unter Drogeneinfluss stehende Mann sich bei der vorangegangenen Auseinandersetzung mit den Polizisten selbst an der Hand verletzt habe, sei er zunächst in ein Krankenhaus gebracht worden, bevor er in Gewahrsam genommen wurde, hieß es.



Bei der Durchsuchung der Wohnung wurde lediglich eine geringe Menge Drogen entdeckt, eine Schusswaffe fanden die Beamten nicht. Gegen den Mann wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Beleidigung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Sachbeschädigung ermittelt.