In Essener Innenstadt

Polizei stoppt rasende Hochzeitsgesellschaft

29.03.2019, 08:55 Uhr | TiK, t-online.de

In der Innenstadt Essens: Die Polizei stoppte eine libanesische Hochzeitsgesellschaft (Quelle: dpa)

Eine libanesische Hochzeitsgesellschaft wurde am Donnerstagabend von der Polizei Essen gestoppt: Sie rasten in der Innenstadt, das fiel Passanten auf – die Beamten rückten mit einer Hundertschaft an.

Am Donnerstagabend rasten mehrere Fahrzeuge einer libanesischen Hochzeitsgesellschaft durch die Essener Innenstadt. Um 20:50 Uhr verständigten Passanten die Polizei, weil ihnen die überhöhte Geschwindigkeit der Autos auffiel.

"Die Wagen der Hochzeitsgesellschaft waren in der 50er-Zone unterwegs, die herbeigerufenen Beamten verständigten eine Hundertschaft, um der Lage Herr zu werden", sagte eine Sprecherin der Polizei zu t-online.de.



Beschlagnahmte Autos stehen immer noch bei der Polizei

Zwei Personen hatten weder einen Ausweis, noch einen Führerschein dabei, erklärte die Polizeisprecherin weiter. Die Polizei beschlagnahmte zwei Fahrzeuge – diese stehen bis zum Freitagmorgen noch bei der Polizei.







Zwei der Personen hatten weder einen Führerschein, noch einen Ausweis dabei: "Sie mussten mit zur Identitätsfeststellung auf die Wache", sagte die Polizeisprecherin. Danach hätten sie aber wieder gehen dürfen.