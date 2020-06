Nach Ausschreitungen

Stuttgart unter Schock: "Nie dagewesene Dimension von Gewalt"

21.06.2020, 17:36 Uhr | dpa, sje

In der Nacht zum Sonntag ist es in Stuttgart zu schweren Ausschreitungen gekommen. Dutzende gewalttätige Kleingruppen haben sich Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. (Quelle: AFP)

Nach den Randalen in der Stuttgarter Innenstadt in der Nacht zeigen sich Polizei und Politik am nächsten Tag schockiert vom Ausmaß der Gewalt. Ein Motiv kann offenbar bereits ausgeschlossen werden.

An den Ausschreitungen auf dem Stuttgarter Schlossplatz waren nach Angaben der Polizei vom Sonntag 400 bis 500 Personen beteiligt. Die Polizei habe gegen 23.30 einen 17-jährigen Deutschen im Schlossgarten wegen eines mutmaßlichen Drogendelikts kontrolliert, sagte Polizeivizepräsident Thomas Berger bei einer Pressekonferenz in Stuttgart. Sofort hätten sich 200 bis 300 Personen aus der Partyszene mit dem Jugendlichen solidarisiert und die Beamten vor Ort mit Steinen und Flaschenwürfen angegriffen.

Auf dem Schlossplatz hätten sich noch mehr beteiligt, die Gruppe sei auf 400 bis 500 Personen gewachsen. 24 Personen seien vorläufig festgenommen worden. Man sei noch mitten in den Ermittlungen. Ein politisches Motiv könne jedoch ausgeschlossen werden, so Polizeipräsident Franz Lutz: "Wir können aus der momentanen Sicht der Dinge eine linkspolitische oder überhaupt eine politische Motivation für diese Gewalttaten ausschließen".



Oberbürgermeister Kuhn: Alkohol und Geltungssucht als Gründe

Der Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) nannte neben Alkohol auch das Geltungsbewusstsein in den sozialen Medien als Grund für die Ausschreitungen. "Ein Grund wird Alkohol sein, ein anderer die Sucht, in sozialen Medien mit Filmchen zu kommen." Wenn er Facebook-Filmchen nach dem Muster "Fuck the police" sehe, dann sei das etwas, das in Stuttgart nichts zu suchen habe, sagte Kuhn.

Er als Oberbürgermeister sowie die Stadt stünden voll hinter dem Einsatz der Polizei, betonte Kuhn. "Es geht nicht, dass man in dieser wunderschönen Stadt in der Nacht um halb zwei auf die Polizei losgeht und gewalttätig durch die Stadt marodiert." Die Polizei in Stuttgart und ganz Baden-Württemberg verfolge stets eine liberale Linie, es solle keine Gewalt geben. Doch wenn eine rote Linie überschritten werde, greife die Polizei auch ein.

"Nie dagewesene Dimension von offener Gewalt"

In der Nacht zum Sonntag war es in der Stuttgart zu massiven Ausschreitungen gekommen, die Innenstadt wurde verwüstet. Erst nach mehreren Stunden beruhigte sich die Lage. Einsatzkräfte wurden aus ganz Baden-Württemberg nach Stuttgart zusammengezogen, insgesamt waren 280 Beamte im Einsatz. "Es war heute Nacht eine nie dagewesene Dimension von offener Gewalt gegen Polizeibeamte und massive Sachbeschädigung bis hin zu Plünderungen", beschrieb Polizeipräsident Lutz die Ereignisse. Auch Vizepräsident Berger, der seit 30 Jahren Polizist ist, sagte: "Solche Szenen hat es noch nie gegeben".

Bei den Auseinandersetzungen wurden 19 Beamte verletzt, einer davon sei dienstunfähig. "Wir haben viel Glück gehabt", sagte Berger. Die Zahl könne sich jedoch noch erhöhen, da die Beamten im Einsatz sich oft erst später mit Verletzungen meldeten.

Polizei will mehr Präsenz zeigen

In den kommenden Wochen will die Polizei nun mehr Präsenz zeigen. Man werde den Kräfteeinsatz in den kommenden Wochen erhöhen und alles tun, dass diese Form der Gewalt nicht mehr geschieht, sagte Lutz. Übergriffe würden konsequent verfolgt. Die Party- und Eventszene habe sich in den vergangenen Wochen wieder in der Öffentlichkeit getroffen und inszeniere sich in sozialen Medien mit ihrem Handeln. Dazu gehöre seit neuestem auch ein aggressives Tun gegen Polizeibeamte. Man werde die Gewalt unterbinden.

Der Geschäftsführer der City-Initiative Stuttgart, einem Verbund aus Händlern, Gastronomen, Hoteliers und Kulturbetrieben, Sven Hahn, zeigte sich schockiert über die Zerstörungen in der Innenstadt. Nach Polizeiangaben wurden 40 Geschäfte beschädigt, neun Läden wurden geplündert. "Die Randale und die Schäden der vergangenen Nacht treffen die Stuttgarter Innenstadt in ihrer ohnehin schon schwierigsten und härtesten Zeit seit Jahrzehnten", sagte Hahn. Durch die Corona-Krise würden viele Betriebe ohnehin schon ums Überleben kämpfen – nun kämen auch noch die Schäden durch Randale und Plünderungen hinzu. "Auch wenn die Hintergründe der Krawall noch nicht aufgearbeitet sind, eines steht fest: Nichts rechtfertigt ein derartiges Verhalten", so Hahn weiter.