Krypto-Chats entschlüsselt

Großrazzia in Hessen und NRW – offenbar Drogenkoch festgenommen

07.06.2021, 14:45 Uhr | dpa, lw

Nordrhein-Westfalen, Essen: Verschiedene Objekte in mehreren Bundesländern sind durchsucht worden. (Quelle: Markus Gayk/TNN/dpa)

Es war eine großangelegte Aktion: Einsatzkräfte durchsuchen mehr als hundert Standorte. Dabei geht es unter anderem um Drogenkriminalität. Ermittler hatten zuvor verschlüsselte Nachrichten aus aller Welt ausgewertet.

Mit einer Razzia in bundesweit über hundert Wohnungen, Lagerhallen und Geschäftsräumen ist die Polizei gegen die Drogenkriminalität vorgegangen. Der Schwerpunkt der Aktion ab Montagmorgen sei in Hessen gewesen, sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamtes (LKA) in Wiesbaden. Es habe Festnahmen gegeben. Dabei sei es auch um Waffenbesitz gegangen.

Ausgangspunkt für die großangelegte Aktion sei das Auswerten eines verschlüsselten Messenger-Dienstes gewesen, erklärte die LKA-Sprecherin. Da dieses Krypto-Netzwerk auch außerhalb von Deutschland genutzt worden sei, erstreckten sich die Ermittlungen weltweit.

Mann in Frankfurt verhaftet

Details über die Zahl der festgenommen Personen, die eingesetzten Polizisten und die Ermittlungen auch über Deutschland hinaus wollen die Ermittler an diesem Dienstag bekanntgeben. Das hessische Landeskriminalamt hatte in Deutschland die Ermittlungen federführend geführt.

Bei der Razzia gehe es um den Handel mit Drogen, Waffen, Menschen und Kriegswaffen, berichtete die "Bild". Am Morgen hätten Einsatzkräfte ein Wohnhaus in Frankfurt-Bockenheim gestürmt, ein Mann stehe unter Verdacht, dort Drogen hergestellt zu haben. Dies habe er über den verschlüsselten, vermeintlich sicheren Chat kommuniziert. Er sei vorläufig festgenommen worden.



SEK in Essener Bürogebäude im Einsatz

Auch in Wächtersbach wurde dem Bericht zufolge eine Wohnung gestürmt. Zwei junge Männer aus dem Main-Kinzig-Kreis sollen laut Chatnachrichten Drogenhandel im großen Stil betrieben haben. In Bad Homburg soll bei einem Einsatz ein Hund erschossen worden sein, berichtete "Hit Radio FFH". Auch in Kassel hat die Polizei laut der "Hessenschau" Privat- und Gewerbegebäude durchsucht.



In Essen-Holsterhausen ist der "Bild" zufolge das Sondereinsatzkommando in einem Bürogebäude im Einsatz gewesen. Die Beamten hätten Gasmasken getragen, da es um synthetische Drogen gehe. Zeitgleich sei eine Wohnung in Herne durchsucht und ein Mann dabei festgenommen worden.