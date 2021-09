301 Millionen Euro wert

Zoll beschlagnahmt vier Tonnen Kokain in Rotterdam

17.09.2021, 20:38 Uhr | AFP

Der Hafen in der niederländischen Stadt gilt als einer der wichtigsten Umschlagplätze für die Droge in Europa: Nun hat dort die Polizei einen ihrer bisher größten Drogenfunde gemacht.

Der niederländische Zoll hat im Hafen von Rotterdam mehr als vier Tonnen Kokain beschlagnahmt. Es handle sich um einen der größten Drogenfunde in der Geschichte des Hafens, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Die Drogen mit einem Straßenverkaufswert von 301 Millionen Euro wurden in der Nacht zum Freitag in einem Container entdeckt, der mit Holz aus dem südamerikanischen Suriname beladen und für ein Unternehmen in Polen bestimmt war.

Die sichergestellten 4.022 Kilogramm Kokain wurden laut Staatsanwaltschaft vernichtet. Rotterdam ist eines der wichtigsten Einfallstore für Kokain in Europa. Erst im Februar wurde bei einer gemeinsamen Aktion der belgischen, niederländischen und deutschen Polizei eine Rekordmenge von 23 Tonnen Kokain in Hamburg und Antwerpen beschlagnahmt, die für die Niederlande bestimmt war.