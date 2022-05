In einer Kirche im US-Bundesstaat Kalifornien ist es zu Sch├╝ssen mit "mehreren Opfern" gekommen. Die Sch├╝sse seien am Sonntag in einer Kirche in der N├Ąhe von Los Angeles gefallen, wie das B├╝ro des Sheriffs von Orange County im Onlinedienst Twitter mitteilte. Vier Menschen seien in einem kritischen Zustand, eine Person leicht verletzt und eine weiteres Opfer am Ort des Vorfalls gestorben. Die Polizei habe eine Person festgenommen und eine Waffe sichergestellt.