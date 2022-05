Auch im Fall des SĂ€ngers Gil Ofarim, der angab, in einem Leipziger Hotel antisemitisch beleidigt worden zu sein, sind Sie in die Ermittlungen involviert.

Dazu darf ich nichts sagen. Mein Stand ist, dass der Staatsanwalt die Anklageschrift jetzt an das zustĂ€ndige Gericht ĂŒbermittelt hat.

Allgemeiner gefragt: Was ist in so einem Verfahren Ihre Rolle?

Wir hatten den Auftrag, das Videomaterial unter bestimmten Fragestellungen zu analysieren. Zum Beispiel: Was konnte man in der Hotellobby unter diesen LichtverhÀltnissen erkennen und was nicht.

Was sind die Grenzen der digitalen Forensik?

Ich sehe da keine. Es gibt so viele Technologien aus anderen Gebieten, die man auch fĂŒr die Forensik nutzen könnte. Aus der Spieleindustrie oder aus der Medizin. Oder die neueste Fitnessuhr, der smarte KĂŒhlschrank. All das kann man prĂŒfen, was man daraus fĂŒr die digitale Forensik nutzen kann.

Wenn kĂŒnftig ein Mord in einer Wohnung stattfindet, kann man also zum Beispiel Alexa auswerten und prĂŒfen, ob sie Hinweise auf den TĂ€ter geben kann?

Ja, das wird teilweise auch schon gemacht. Je mehr Spuren man hat, umso eindeutiger.

Ein persönliches Desaster haben Sie beim sogenannten GoldmĂŒnzenraub erlebt. 2019 standen in Berlin drei TatverdĂ€chtige vor Gericht, die angeklagt waren, aus dem Bode-Museum eine 100 Kilogramm schwere GoldmĂŒnze gestohlen zu haben. Sie traten als Gutachter auf, wurden von der Verteidigung zerlegt. Die Angeklagten wurden verurteilt, aber Ihr Gutachten spielte dabei keine Rolle. Was lief schief?

Eigentlich ist nichts schiefgelaufen. Aber wir haben die politische Tragweite des Falls unterschĂ€tzt. Ich stand sieben TopanwĂ€lten auf der Gegenseite gegenĂŒber. Mein Team und ich hatten eine neue Methode ausprobiert, bei der es darum ging, durch eine Simulation des Bewegungsprofils wie in Computerspielen zu zeigen, dass die drei vermummten Personen auf einem Überwachungsvideo des Museums mit ziemlicher Sicherheit die drei TatverdĂ€chtigen waren. Ich habe das in der Verhandlung viel zu wissenschaftlich vorgetragen. Und konnte nicht auf alle Fragen antworten: etwa auf die, ob nicht rein theoretisch irgendein anderer Mensch auf der Welt ein fast identisches Bewegungsprofil haben könnte.

Aber wenn das so ist, kann man ja auch nicht eindeutig den TĂ€ter identifizieren.

Nein, man kann nur zuordnen. Aber es ist wie mit den FingerabdrĂŒcken. Als die Daktyloskopie erstmals angewandt wurde, wusste man auch noch nicht, ob ein Fingerabdruck wirklich universell einzigartig ist oder ob theoretisch irgendwo auf der Welt ein Mensch mit identischem Fingerabdruck ist. Was wir wussten: Die Skelette von den VerdĂ€chtigen auf dem Video und den Angeklagten waren gleich.