Europol: Elf Festnahmen wegen Schleuserei von Migranten

Ein Schleuser-Netzwerk soll Migranten aus dem Irak über Belarus in die EU gebracht haben. Die Ermittler sprechen von Einnahmen in Millionenhöhe.

Die europäische Polizeibehörde Europol hat nach eigenen Angaben elf mutmaßliche Schleuser festgenommen, welche die Route über Belarus in die EU nutzten. An dem grenzübergreifenden Einsatz waren Fahnder in Estland, Deutschland, Litauen, Polen und Großbritannien beteiligt, wie Europol am Freitag mitteilte.