11.12.2019, 10:07 Uhr | dpa

Der neunjährige Laurent Simons aus Amsterdam in der Technischen Universität Eindhoven. Foto: Annette Birschel/dpa. (Quelle: dpa)

Mit acht Jahren machte er sein Abitur, mit neun Jahren steht er kurz vor dem Bachelor-Abschluss. Doch nach einem Streit bricht der hochbegabte Laurent Simons sein Studium in Eindhoven ab.

"Wunderkind" Laurent Simons (9) hat sein Studium an der niederländischen Universität TU-Eindhoven nach einem Streit gestoppt. Die Eltern des belgisch-niederländischen Jungen hätten das entschieden, teilte der Vater Alexander Simons der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Amsterdam mit.



Laurent ist hochbegabt und hatte erst im Alter von acht Jahren sein Abitur gemacht. Er stand kurz vor dem Bachelor-Abschluss in Elektrotechnik in Eindhoven.

Nach Angaben der Universitätsleitung wollten die Eltern, dass ihr Sohn vor seinem 10. Geburtstag Ende Dezember Examen machte. Das sei aber nicht möglich, erklärte die Universität. Laurent hätte noch einige Prüfungen ablegen müssen. Nach dem Zeitplan der Universität sollte Laurent Mitte 2020 sein Diplom bekommen.

Nach Angaben der Eltern gibt es Angebote von anderen Spitzenuniversitäten. Sie fürchten, dass die TU Eindhoven Laurent ohne Grund länger festhalten wolle. Das weist die Uni zurück. Noch nie zuvor habe ein Student so viel persönliche Begleitung bekommen wie Laurent. Es wäre noch immer außerordentlich schnell, wenn er das Studium von normalerweise drei Jahren in zehn Monaten absolviere.

Noch ist nicht entschieden, wo der Junge sein Studium fortsetzen soll.