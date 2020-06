Familie war im Haus

Zehnjähriger Junge stranguliert in Kinderzimmer gefunden

09.06.2020, 07:58 Uhr | sje, t-online.de

Die Familie ist zu Hause, der zehnjährige Sohn spielt in seinem Zimmer. Kurz darauf finden die Geschwister ihn regungslos, Reanimationsversuche bleiben ohne Erfolg. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Schreckliche Entdeckung am Sonntag in Stockelsdorf bei Lübeck: Während die Familie im Haus ist, stirbt ein zehnjähriger Junge allein in seinem Zimmer. Die Geschwisterkinder fanden die Leiche, wie die "Mopo" berichtet.



Nach Polizeiangaben ist der Junge durch Strangulation ums Leben gekommen. Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos. Die Lübecker Staatsanwaltschaft hat Todesermittlungen eingeleitet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei jedoch nicht von einem Tötungsdelikt aus.

Nach Informationen der "Mopo" soll der Junge wohl beim Spielen gestorben sein. Die Leiche des Zehnjährigen soll nun obduziert werden, die Familie wird von Seelsorgern betreut.