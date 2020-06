"Kommandant Null"

Legendärer nicaraguanischer Revolutionär gestorben

Edén Pastora: Er stürmte 1978 mit einem sandinistischen Rebellenkommando den Nationalpalast in Managua in Nicaragua.

Unter den Revolutionären Mittelamerikas war Edén Pastora eine der schillerndsten Figuren: Nun ist der nicaraguanische Rebellenführer im Alter von 83 Jahren gestorben. Die Regierung würdigte ihn als "Helden".

Der berühmte nicaraguanische Ex-Guerillero Edén Pastora alias "Comandante Cero" ist tot. Er erlag im Alter von 83 Jahren in einem Krankenhaus der Hauptstadt Managua einem Herzinfarkt, wie sein Enkel Álvaro Pastora mitteilte. Der "Kommandant Null" war vor einigen Tagen wegen einer Lungenentzündung in das Militärhospital eingeliefert worden. Die Regierung von Präsident Daniel Ortega würdigte den Verstorbenen als "Helden" und "Legende".

Pastora war im August 1978 zu weltweiter Berühmtheit gelangt, als er mit einem sandinistischen Rebellenkommando den Nationalpalast in Managua stürmte und das gesamte Parlament festsetzte. Die Abgeordneten, unter ihnen Angehörige des damaligen Diktators Anastasio Somoza, kamen in Austausch gegen gefangene Guerilleros frei. Somoza wurde dann im Juli 1979 von den Sandinisten gestürzt.

Pastora wurde nach dem Triumph der sandinistischen Revolution Vize-Innenminister, brach dann aber mit seinen ehemaligen Kampfgefährten. Er schlug sich auf die Seite der Contra-Rebellen, die mit Unterstützung der USA die sandinistische Regierung bekämpften. 1984 wurde während einer Pressekonferenz in Costa Rica ein Anschlag auf Pastora verübt, den er jedoch unbeschadet überlebte. Elf andere Menschen wurden bei dem Anschlag getötet.

Ein Archivbild von Edén Pastora: Der Ex-Guerillero starb im Alter von 83 Jahren.



In den neunziger Jahren kehrte Pastora aus dem Exil in Costa Rica in sein Heimatland zurück. 1996 wollte er für das Präsidentenamt kandidieren, was ihm von der Wahlbehörde jedoch verwehrt wurde.

Spekulationen um Pastoras Todesursache

Mit Ortega, der Nicaragua in den Jahren nach dem Sieg der sandinistischen Regierung regiert hatte, versöhnte sich Pastora im Jahr 2007 wieder - nachdem Ortega nach langer Abwesenheit von der Macht zurück ins Amt des Präsidenten gewählt worden war. Der "Comandante Cero" verteidigte Ortega auch während des rabiaten Vorgehens der Sicherheitskräfte gegen regierungskritische Proteste 2018.

Zuletzt waren in Nicaragua mehrere hochrangige Funktionäre gestorben. Berichten zufolge waren sie an Covid-19 erkrankt; die Regierung - der vorgeworfen wird, nur einen Bruchteil der wahren Corona-Fallzahlen offiziell anzuerkennen, bestätigte dies jedoch nicht. Zur Todesursache von Pastora gab es zunächst keine offiziellen Angaben – Oppositionsmedien schrieben von einer möglichen Covid-19-Erkrankung.