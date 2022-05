Eine gefĂ€hrliche Mischung aus Umwelt- und Sicherheitskrisen birgt dem Forschungsinstitut Sipri zufolge komplexe Risiken fĂŒr den Frieden auf der Welt. Auf dieses "neue Zeitalter der Risiken" seien EntscheidungstrĂ€ger bislang nicht vorbereitet, warnen die Friedensforscher aus Stockholm in einem am Montag veröffentlichten Bericht. Darin wird ein dĂŒsteres Bild von der kĂŒnftigen weltweiten Sicherheitslage gezeichnet.

Klimakrise kombiniert mit Gewalt und Korruption

In Somalia zum Beispiel hĂ€tten anhaltende DĂŒrre und andere Folgen der Klimakrise, kombiniert mit Armut und einer schwachen Regierung, die Menschen in die Arme der islamistischen Terrormiliz Al-Shabaab getrieben, heißt es. In Mittelamerika erhöhten die Auswirkungen der Klimakrise auf die Getreideernte in Kombination mit Gewalt und Korruption die Migration in Richtung der USA.