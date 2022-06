WĂ€hrend Polizisten zu einer weiteren Suchaktion aufbrachen, demonstrierten Ureinwohner aus der Gegend des Vale do Javari am Montag gegen die Regierung Bolsonaro – sie wandten sich gegen die Invasion von indigenen Gebieten und verteidigten die Arbeit von Phillips und Pereira, wie die Zeitung "Folha de S. Paulo" berichtete.

Phillips und Pereira waren nach Angaben einer regionalen Ureinwohner-Organisation nicht wie geplant am 5. Juni mit dem Boot in der Stadt Atalaia do Norte im Ă€ußersten Westen Brasiliens angekommen. Zuvor hatte Pereira bei der Polizei gemeldet, mehrmals bedroht worden zu sein. Indigene, Familienangehörige, Freunde und Kollegen Ă€ußerten sich besorgt, die Suche nach den zwei Vermissten sei schleppend angelaufen und werde nicht entschlossen genug gefĂŒhrt. Das UN-MenschenrechtsbĂŒro forderte die brasilianischen Behörden auf, die BemĂŒhungen zu verstĂ€rken.

Berichte widersprechen sich

Phillips lebt seit 15 Jahren in Brasilien und hat unter anderem fĂŒr die britische Zeitung "The Guardian" gearbeitet. Mit Pereira, der auch fĂŒr die Indigenen-Behörde in der Region tĂ€tig war, war er zuvor bereits im schwer zugĂ€nglichen Javari-Tal gereist, in dem nun nach ihnen gesucht wurde. Zuletzt recherchierte der 57-JĂ€hrige fĂŒr ein Buch ĂŒber den Schutz des Amazonasgebiets.

WĂ€hrend etwa das brasilianische Nachrichtenportal "G1" unter Berufung auf die Ehefrau des Reporters berichtete, die Leichen der beiden MĂ€nner seien gefunden worden, dementierten die Bundespolizei und der Dachverband der Indigenen entsprechende Informationen.