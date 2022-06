Walross auf Rügen: Ist die Klimakrise schuld?

Seltener Gast auf der Insel R├╝gen: Ein Walross hat auf der gr├Â├čten deutschen Insel f├╝r Aufsehen gesorgt. Nachdem das ├╝ber zwei Meter lange Tier am Donnerstagmorgen dort gesichtet wurde, schwamm es am Abend wieder davon. Das berichtete Michael D├Ąhne, Kurator f├╝r Meeress├Ąugetiere am Deutschen Meeresmuseum, am Freitag. Zuvor habe sich das Tier noch einmal kurz umgedreht. "Die Leute waren begeistert. So eine Gelegenheit hat man ja nicht so oft."