Vor 80 Jahren befreite die Rote Armee Auschwitz, heute erstarkt die radikale Rechte. Wie Auschwitz zum Zentrum des Völkermords wurde und welche Lehren wir daraus in der Gegenwart ziehen sollten, erklärt Historikerin Susanne Willems.

Das Grauen erwartete die Soldaten der Roten Armee, als sie am 27. Januar 1945 Auschwitz erreichten. Mehr als eine Million Menschen hatte die SS an diesem Ort ermordet, nur wenige Überlebende konnte die Rote Armee an diesem Tag befreien. Seither gilt Auschwitz als Inbegriff des mörderischen nationalsozialistischen Rassenwahns.

Der Nationalsozialismus war am Ende des Zweiten Weltkriegs besiegt, aber Rassismus und Fremdenhass existieren weiter, warnt Susanne Willems, Historikerin und Autorin des Buches "Auschwitz. Die Geschichte des Vernichtungslagers". Im Gespräch erklärt Willems, wie Auschwitz möglich wurde und was uns die Geschichte dieses Konzentrations- und Vernichtungslagers lehrt.

Frau Willems, 80 Jahre nach der Befreiung werden die letzten Überlebenden bald nicht mehr unter uns sein, um vom Grauen in Auschwitz zu berichten und die Nachwelt zu mahnen. Was dann?

Susanne Willems: Die letzten Zeugen wird es bald nicht mehr geben, ja. Aber die Überlebenden haben Zeugnis abgelegt, in Büchern, Videos und Gesprächen. Zudem existiert dieser historische Schauplatz des Völkermordes weiterhin. Seit 1947 gibt es das Staatliche Museum Auschwitz-Birkenau, der polnische Staat wird auch in Zukunft alles dafür tun, um diesen Ort zu erhalten. Das Museum macht den Menschen ebenso wie das dortige internationale Bildungszentrum zahlreiche Angebote, um sich mit der Geschichte dieses Orts auseinanderzusetzen – und den drängenden Fragen zu widmen, die sich um unser Menschsein drehen.

Was ist für Sie die drängendste dieser Fragen?

Der frühere Bundespräsident Johannes Rau hat einmal sinngemäß gesagt, dass man nichts über den Nationalsozialismus und seine Verbrechen gehört haben muss, um trotzdem zu wissen, dass man Menschen nicht misshandelt oder gar totschlägt. Historische Bildungsarbeit muss bereits an diesem Punkt ansetzen.

Rau sagte auch, dass die schiere Kenntnis über den Nationalsozialismus keine Menschenfeindlichkeit oder rechtsextreme Gewalt verhindert.

Auch damit lag Rau richtig. Es ist entscheidend, die Entwicklungslinien zu verfolgen, die aus der zivilen Normalität ins monströse Verbrechen hineinführen. Das ist eine der Aufgaben, die ich mir als Historikerin gestellt habe. Wann wandelt sich eine das Menschenleben ermöglichende und bewahrende Politik in eine, die Menschenleben zerstört? Auschwitz ist ein geeigneter Ort, dieser Frage nachzugehen. Nicht nur ich tue das, sondern auch viele andere Menschen. Gerade erst war ich im Rahmen meiner Lehrtätigkeit mit einer kleinen Gruppe junger künftiger Berliner Polizeikommissare in der Gedenkstätte Auschwitz.

Zur Person Susanne Willems, Jahrgang 1959, ist promovierte Historikerin, Publizistin und Lehrbeauftragte für Zeitgeschichte an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin. Gerade sind ihre Bücher "Auschwitz: Terror – Sklavenarbeit – Völkermord" neu und "Auschwitz. Die Geschichte des Vernichtungslagers" wieder erschienen. 2005 zeichnete die Republik Polen Willems für ihre Verständigungsarbeit zwischen Deutschen und Polen mit dem Kavalierskreuz des Verdienstordens aus.

Welche Erfahrung machen Sie, wenn Sie etwa mit angehenden Kommissaren nach Auschwitz reisen?

In dem Augenblick, in dem sich Menschen durch den historischen Ort Auschwitz bewegen, können sie der Auseinandersetzung damit nicht mehr ausweichen. Als Besucher müssen sie ein Verhältnis zur Geschichte entwickeln, ja, sie wollen das auch. Das Wissen darüber, was Menschen in Auschwitz angetan worden ist, fordert uns am Ende auf, unser eigenes Verhalten und Handeln in der Gegenwart zu hinterfragen. Es ist dringender denn je.

Weil gegenwärtig die radikale Rechte weltweit erstarkt, Fremdenfeindlichkeit und gewaltsame Konflikte zunehmen?

Geschichte wiederholt sich nicht, aber die Gründe für Diskriminierung und Verfolgung, für Gewalt und Krieg sind zeitlos. Nehmen wir dieses Konzept der White Supremacy ("Weiße Vorherrschaft", Anmerkung der Redaktion) in den Vereinigten Staaten, das bei so vielen Anhängern von Donald Trump beliebt ist. Das ist Nazi-Ideologie in Reinkultur. Wir müssen verstehen, wann Gesellschaften aktiv werden müssen, um so etwas wie Auschwitz und andere Verbrechen zu verhindern.

Wann ist dieser Punkt?