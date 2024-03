Doch dabei hakt es. Vielerorts sind der Bundesgrenzschutz und die Bundespolizei überfordert, es fehlt an Personal und Zugriffsrechten. Auch bei den Rückführungen geht es nur schleppend voran: Viele afrikanische Länder wollen Migranten nicht zurücknehmen; in Kriegsländer wie Syrien und Afghanistan schiebt Deutschland aus gutem Grund niemanden ab. Einerseits hoher Erwartungsdruck aus der Bevölkerung, andererseits komplizierte Rechtsregeln: Dieses Dilemma bleibt also bestehen – und bietet genug Diskussionsstoff auf der heutigen Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bundeskanzler in Berlin. "Das Treffen wird die Fronten allerdings kaum versöhnen", schreiben unsere Reporterinnen Annika Leister und Sara Sievert.

Rentnerfahndung

Herr Staub hat sich aus dem Staub gemacht, Herr Garweg läuft auch noch frei herum: Die deutsche Polizei sucht immer noch "fieberhaft" nach den beiden RAF-Opis. Nachdem sie 30 Jahre lang nicht auf die Idee gekommen waren, haben die Ermittler nun mehrere traditionelle Anlaufpunkte der linken Szene durchkämmt, darunter einen Bauwagenplatz, mehrere WGs und einen Schnapskiosk im Berliner Szeneviertel Friedrichshain. Dabei stießen sie – Donnerwetter! – tatsächlich auf Spuren von Burkhard Garweg; der Gesuchte selbst war allerdings schon ausgebüxt. Vielleicht sollten die Spürnasen ihr Glück mal rund um den Knast in Berlin-Moabit versuchen. Die besten Verstecke liegen bekanntermaßen dort, wo niemand sie vermutet.

Alles steht still

Irgendwie hat man sich schon fast daran gewöhnt, dass nichts mehr geht: Ob auf der Schiene, in der Luft oder auf vielen Straßen: In Deutschland herrscht Stillstand. Heute Abend beginnt der Privatstreik von Claus Weselsky, bei dem leider auch viele Lokführer mitmachen. Deshalb rollen ab 18 Uhr keine Güterzüge mehr, morgen steht dann auch der Personenverkehr still. Da all die Zugleute in den kommenden Stunden nix zu tun haben, könnten sie sich ja anderweitig nützlich machen: Würde man sämtlichen Kioskbesitzern in Kreuzberg und Friedrichshain Fotos der RAF-Rentner unter die Nase halten, bekäme man womöglich ein paar sachdienliche Hinweise.

Robert reist

In heimischen Gefilden hat Robert Habeck wenig zu lachen: Wohin er auch kommt, empfangen den Wirtschaftsminister Buhrufe und Proteste. Da ist ein Ausflug über den Atlantik eine willkommene Abwechslung: In den USA will der Vizekanzler Gespräche zu wirtschafts-, energie- und handelspolitischen Themen führen. Unser Reporter Johannes Bebermeier ist dabei und weiß: Einfach wird auch diese Reise nicht.

Hoch im Norden

Auch Boris Pistorius ist auf Achse: Der Verteidigungsminister besucht den Nato-Partner Norwegen und will sich an der Grenze zu Russland im hohen Norden ein Bild von der Bedrohungslage machen. Dort werden ihm norwegische Wehrdienstleistende von ihren Erfahrungen berichten. Wir dürfen davon ausgehen, dass der Minister anschließend noch vehementer für die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht in Deutschland plädiert.

Bollwerk gegen Terror