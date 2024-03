Gefährliche Schieflage droht

Schon in den kommenden Jahren nämlich werden mit den Vertretern der Babyboomer-Jahrgänge weit mehr Menschen in Rente gehen, als junge in den Arbeitsmarkt nachwachsen. Das Umlagesystem, in dem die Jungen mit ihren Beiträgen die Rentenzahlungen an die Alten finanzieren, droht in eine gefährliche Schieflage zu geraten.