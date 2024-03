Ein weiterer Krieg herrscht im Nahen Osten, der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern erscheint als unlösbar. Friede ist aber möglich, sagt Historiker Moshe Zimmermann. Und warnt vor den dramatischen Folgen einer Eskalation.

Krieg, immer wieder Krieg, beherrscht den Nahen Osten. Die restlose Zerstörung der Hamas strebt Israels ultrarechte Regierung unter Premier Benjamin Netanjahu nun an, nachdem die Terroristen am 7. Oktober 2023 israelische Zivilisten ermordet und entführt hatten. International wird derweil immer mehr Kritik geäußert, weil auch zahlreiche palästinensische Zivilisten bei den Angriffen auf Gaza sterben.

Friede zwischen Israel und Palästinensern? Diese Vorstellung erscheint absurder denn je. Ist sie aber nicht, erklärt mit Moshe Zimmermann einer der bekanntesten Historiker Israels, der gerade das Buch "Niemals Frieden? Israel am Scheideweg" veröffentlicht hat. Denn mit der Zweistaatenlösung ist in der Gegenwart immer noch eine Option existent, die auch schon vor drei Jahrzehnten das Blutvergießen hätte beenden können. Und ein Friede sei dringend notwendig, so Zimmermann: Denn eine Eskalation des Konflikts könnte katastrophale Folgen haben.

t-online: Professor Zimmermann, am 7. Oktober 2023 attackierte die Hamas Israel, seitdem herrscht Krieg. Wie ist die Stimmung der Menschen im Land?

Moshe Zimmermann: Die Stimmung ist bedrückt, die Menschen sind vollkommen ratlos. Man kann es nicht anders ausdrücken. Ratlos, weil man der Regierung unter Benjamin Netanjahu nicht vertrauen kann, ratlos, weil niemand weiß, wie man aus dieser furchtbaren Situation herauskommen kann. Es erscheint als ein Krieg ohne Ende.

Noch immer befinden sich mehr als 100 Geiseln in den Händen der Hamas. Wo liegt die Priorität der israelischen Regierung: Befreiung der Geiseln oder die Zerstörung der Terrororganisation?

Die Geiseln haben ganz klar nicht die höchste Priorität für die aktuelle Regierung. Sie wollen die Hamas zerstören, das ist das Ziel Nummer eins. Und mehr noch: Eigentlich möchte Netanjahu auch keinerlei Verhandlungen mit den Palästinensern. Diese Regierung will eher mit ihrer Siedlungspolitik weitermachen, als Geiseln zurückzuholen.

Weil in ihr zahlreiche Anhänger eines "Großisrael" vertreten sind, das weit über die Grenzen des heutigen Staates hinaus reichen würde? In Ihrem aktuellen Buch "Niemals Frieden? Israel am Scheideweg" schreiben Sie, dass die Ganz-Israel-Ideologie die gesamte israelische Gesellschaft in eine Art Geiselhaft nehme.

So ist es. Sie träumen von "Großisrael", auf Hebräisch "Eretz Israel HaSchlema" genannt, was so viel wie "Vollständiges Land Israel" bedeutet. Es kommt allerdings nicht überall in Israel gut an, dass die Befreiung der Geiseln eine sekundäre Rolle spielt. Kritik kommt von denjenigen Menschen, die ohnehin nichts von dieser Regierung halten, sowie anderen, für die menschliche Anteilnahme eine größere Rolle spielt als für den Großteil der Regierungsmitglieder. Daraus resultiert eine Situation, die geradezu absurd ist: Es ist eine parteipolitische Frage geworden, ob man sich um die israelischen Geiseln bemühen soll.

Moshe Zimmermann, 1943 in Jerusalem geboren, ist emeritierter Professor für Moderne Geschichte an der Hebräischen Universität Jerusalem. Antisemitismus und Nationalismus sind die besonderen Forschungsfelder des Historikers. Zimmermann ist Autor zahlreicher Bücher, kürzlich erschien mit "Niemals Frieden? Israel am Scheideweg" ein Plädoyer für die Zweistaatenlösung.

Die Lagerbildung verläuft zwischen rechts und links?

Israels langsam verschwindende Linke steht voll und ganz hinter dem Ziel der Geiselbefreiung, die Rechte voll und ganz hinter Netanjahu. Wir haben eine Pattsituation, die israelische Gesellschaft ist gespalten. Je länger es dauert, desto schlimmer wird es. Insbesondere für die Geiseln in Gaza.

Nun droht trotz internationaler Kritik eine Großoffensive in Rafah im Süden des Gazastreifens, wo Hundertausende Zivilisten Schutz suchen.

Netanjahu wird vor Rafah nicht haltmachen, die Attacke geht weiter, wenn er und seine Regierung es wollen. Das israelische Militär muss sich entsprechend fügen. Sie erhoffen sich in Rafah Jihia al-Sinwar, den Chef der Hamas-Militärorganisation, den sie als Symbol des Sieges verkaufen können.

Wie weit wird Netanjahu dabei gehen?

Er wird sehr, sehr weit gehen. Die Tatsache, dass noch mehr palästinensische Zivilisten getötet werden, aber auch israelische Soldaten, ist für diese Regierung ebenfalls zweitrangig.

Netanjahus eigentliches Kabinett setzt sich aus ultrarechten und tiefreligiösen Politikern zusammen. Doch nach dem Überfall der Hamas sind Vertreter der Opposition in die Regierung eingetreten, darunter der frühere Regierungschef Benny Gantz. Können sie einen mäßigenden Effekt ausüben?