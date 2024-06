Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

als ich vor gut zwei Wochen nach langer Zeit wieder einmal in Deutschland landete, war ich nicht in Fußballstimmung. Nach drei Jahren als Korrespondent in den USA bin ich nicht nur geografisch, sondern auch sportlich weiter weg. Zwar steigt die Fußball-Euphorie der Amerikaner bei Weltmeisterschaften, vor allem wenn die Frauen spielen. Die Europameisterschaft aber bleibt drüben etwas für Feinschmecker. Auf den vielen Fernsehschirmen in den amerikanischen Sportbars läuft fast nur Basketball, Football, Baseball oder Boxen. Tolle Sportarten, aber eben ganz anders.

Ich war deshalb erstaunt, wie schnell ich mich bei meinem Aufenthalt hier von der Stimmung in den Straßen Deutschlands anstecken ließ. Ob durch den Rechts-Links-Tanz der Niederländer, den Saxofonisten, der jede Fanmeile zum Kochen bringt, die Dudelsack spielenden Schotten oder Deutsche, die den Fans anderer Länder ihre letzten Biervorräte anbieten und dafür zu Recht gefeiert werden.

Bei allen Problemen, die uns sonst umtreiben: Deutschland macht das wie schon bei der WM 2006 auch bei der EM 2024 wirklich großartig. Wenn jetzt noch der Regen wegbleibt und die deutsche Mannschaft weiterhin so begeistert, ist vielleicht auch ein Sommermärchen wieder drin. Am besten natürlich mit einem Titelgewinn.

Bei dieser tollen Stimmung fällt es mir jetzt fast schwer, zurück nach Washington zu fliegen. Die K.o.-Phase werde ich nur aus der Ferne verfolgen können. Aber auch in den USA beginnt an diesem Donnerstag gewissermaßen die K.o.-Phase. Denn beim ersten TV-Duell im laufenden Präsidentschaftswahlkampf treffen Amtsinhaber Joe Biden und sein Amtsvorgänger Donald Trump zum ersten Mal seit vier Jahren wieder direkt aufeinander.

Es wird ein Jahrhundert-Duell. Nicht, weil die beiden Kandidaten so ungeheuer spannend sind. Sondern, weil so viel auf dem Spiel steht. Auch für uns Europäer. Dieses Duell zwischen Trump und Biden entscheidet mit darüber, welche Richtung die Politik der USA in diesem turbulenten Jahrhundert einschlagen wird.

Das Duell ist der erste Echtzeit-Test der beiden Kandidaten. 90 Minuten lang können die Amerikaner und die ganze Welt ab 21 Uhr Ortszeit (Freitag, 3 Uhr deutscher Zeit) verfolgen, wie sich der 81-jährige Joe Biden gegen seinen 78-jährigen Herausforderer Donald Trump schlägt. Dabei wird es mutmaßlich weniger um Inhalte gehen, als um die sogenannte Performance. Wie schlagfertig ist Joe Biden? Wie tatterig kommt er rüber? Wird Donald Trump wie schon 2020 nach dem Duell an Beliebtheit einbüßen, weil er seinen Kontrahenten wieder zu persönlich angeht?

Ich wage an dieser Stelle eine Prognose: Die Erwartungen an Joe Biden sind gering – und das kann ihm am Ende zugutekommen. Zu deutlich hat die amerikanische Bevölkerung den Eindruck, dass er sich zumindest verhaspeln wird. Wer sich aber an die vergangenen Debatten zwischen Biden und Trump erinnert oder an seine Rede zur Lage der Nation vom Januar dieses Jahres, der ahnt: Wenn es darauf ankommt, kann auch der alte Joe Biden ein begnadeter Redner und kraftvoller Debattierer sein.

Donald Trump hingegen muss sein Temperament einmal mehr bändigen. Rhetorische Ausfälle sollte er sich nicht leisten, wenn er unentschiedene Wählerschichten erreichen will. Das geflügelte Wort "unfit for office" (zu Deutsch: für das Amt ungeeignet) bezieht sich nicht nur auf den gesundheitlichen Zustand eines Kandidaten, sondern auch auf ein angemessenes, präsidiales Auftreten. Es besteht zumindest die Möglichkeit, dass Biden auch dieses Mal wieder von einer Mehrheit der Zuschauer als Gewinner angesehen werden wird.

Seit Tagen jedenfalls trainiert Joe Biden auf dem berühmten Landsitz der US-Präsidenten, in Camp David. Es dürfte einer seiner wichtigsten Wahlkampfauftritte in diesem Jahr sein. Würde sein Wahlkampfteam das Duell nicht als Chance sehen, hätte es die Debatte nicht vorgeschlagen.

Weil Biden in vielen entscheidenden Bundesstaaten hinter Trump liegt, muss er jede Möglichkeit nutzen, um sich zu beweisen. Über das Rhetorik-Training von Biden in Camp David macht sich Trump bereits lustig und wirft seinem Gegner vor, sich dort heimlich "fitspritzen" zu lassen. Selbst einen Drogentest forderten Trump und einige Republikaner im Kongress deshalb schon.

Diese erste von zwei Debatten, die so früh wie noch nie angesetzt ist, wird in den CNN-Studios von Atlanta stattfinden, im relevanten "Swing State" Georgia. Darum werde ich nach einer kurzen Nacht von Washington gleich in die Stadt von Coca-Cola und CNN weiterfliegen, um für Sie ganz nah dabei zu sein. Seit Wochen laufen die Vorbereitungen für dieses mediale Superevent. Die Übertragungstrucks zahlreicher Fernsehsender stehen bereits vor Ort, der Secret Service, also der Sicherheitsdienst, der sowohl für Präsident Biden als auch für Ex-Präsident Trump zuständig ist, hat die Gegend längst auf den Kopf gestellt und Journalisten überprüft.

So nah wie bei diesem Termin wird man den beiden Kandidaten in diesem Wahlkampf nur selten kommen. Zwar sind im TV-Studio weder Publikum noch Medienvertreter anwesend. Aber unmittelbar nach der Debatte begeben sich Trump, Biden und ihre Berater in den sogenannten Spin-Room. Dort stellen sie sich bewusst vor die Kameras und Mikrofone der Journalisten, um uns ihren "Spin" mitzugeben. Das heißt, sie werden ihre Sicht auf das Duell, den Gegner und ihre eigene Performance betonen, damit die Medien-Botschaften des Abends in ihrem Sinne ausfallen. Keine Sorge, ich mache mir meine ganz eigenen Gedanken.