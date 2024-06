Die AfD will in Brüssel eine neue Fraktion gründen. Doch die Liste der möglichen Partner ist kurz – und voll mit Radikalen. Sogar die AfD zieht jetzt eine Grenze.

Rausgeworfen aus der einen Fraktion, auf der Suche nach einer neuen: Die AfD wirbt im EU-Parlament um neue Partner – doch die Suche gestaltet sich schwieriger als gedacht.

Ein zentraler Grund dafür: Die potenziellen Partner, die der AfD noch bleiben, sind selbst ihr in manchen Fragen zu extrem. Die Partei findet sich deswegen in einer absurden Lage wieder. Während die AfD in Deutschland kritisiert, dass andere Parteien sie mit Brandmauern von einer Zusammenarbeit ausschließen wollen, will sie in Brüssel nun selbst eine rote Linie ziehen.

Während Rechtsextremismus, Rassismus, Homophobie, Frauenfeindlichkeit und eine große Nähe zu Diktatoren die AfD auch in Brüssel bei ihren künftigen Partnern nicht stören, sieht sie Probleme bei einem in Deutschland besonders sensiblen Thema: Antisemitismus, also Judenhass. Mindestens ein, vermutlich mehrere potenzielle Partner der AfD kämen nach ersten Gesprächen deswegen derzeit für die Bildung einer neuen Fraktion nicht infrage, erfuhr t-online aus dem Umfeld der AfD-Delegation in Brüssel.

Buhlen um Einzelabgeordnete auf der Resterampe

Die AfD ist auf der Suche nach neuen Partnern, weil sie aus ihrer bisherigen Rechtsaußen-Fraktion "Identität und Demokratie" (ID) auf Betreiben der Franzosen vom Rassemblement National um Marine Le Pen ausgeschlossen wurde. Finaler Auslöser hierfür war ein Interview des in Ungnade gefallenen AfD-Spitzenkandidaten Maximilian Krah, in dem dieser Hitlers Elite-Kampfeinheit, die SS, verharmlost hatte. Für die AfD wäre die Fraktionslosigkeit ein herber Schlag: Sie verlöre Geld, das an die Fraktionszugehörigkeit gebunden ist, und fiele bei Abstimmungen kaum ins Gewicht.

Am alleräußersten rechten Rand des EU-Parlaments muss die AfD nun nach neuen Partnern suchen und statt um große Parteien auch um Einzelabgeordnete buhlen. Denn für die Bildung einer Fraktion in Brüssel braucht es mindestens 23 Abgeordnete aus mindestens sieben unterschiedlichen Ländern.

Beide Bedingungen, Mitglieder- wie Länderanzahl, sind zwingend zu erfüllen und stellen die AfD vor einige Herausforderungen. 14 Abgeordnete bringt sie selbst mit, nachdem sie Krah aus ihrer Delegation verbannt hat. Sie ist damit aber mit Abstand die größte Partei unter den möglichen Partnern für eine neue Koalition.

Einige aus der Partei warnten unter der Hand bereits vor Wochen davor, man begebe sich mit der Suche unter Fraktionslosen rechts von der ID auf "völlig wahnsinniges" Terrain. Auf der "Resterampe", auf der auch die AfD sich nun befindet, lande man eben nicht ohne Grund. Das bekommt die neue AfD-Delegation unter Leitung von René Aust in Brüssel nun offenbar zu spüren.

Judenhasser und Verschwörungstheoretiker

Vor allem auf acht Partner hat die AfD in den vergangenen zwei Wochen ihre Hoffnungen gestützt und mit ihnen zum großen Teil bereits Gespräche geführt: die Konfederacja aus Polen (6 EU-Abgeordnete), Vazrazhdane aus Bulgarien (3), Se Acabó La Fiesta aus Spanien (3), SOS Romania (2), Hnutie Republika aus der Slowakei (2), NIKI aus Griechenland (1), Mi Hazánk Mozgalom aus Ungarn (1) sowie die Abgeordnete Sarah Knafo von der französischen Reconquête.