das Vertrauen in etablierte Parteien und ihre Vertreter schwindet vielerorts. Dieser besorgniserregende Trend wird auch die Landtagswahl in Brandenburg an diesem Sonntag prägen. In den letzten Umfragen liegt die AfD auf Platz eins, erst dahinter folgen SPD und CDU. Das Bündnis Sahra Wagenknecht kann aus dem Stand auf ein zweistelliges Ergebnis hoffen, Grüne, FDP und Linke dürften an der Fünfprozenthürde scheitern.

Warum hat die als rechtsextremistisch eingestufte AfD so viele Anhänger? Welche Themen dominieren den Wahlkampf und was wünschen sich die Menschen vor Ort? Worauf hoffen sie, was macht ihnen Angst? Und was folgt daraus für die Bundespolitik? Antworten auf diese Fragen geben in unserem heutigen Podcast nicht Politiker oder Fachleute, sondern zwei Tagesanbruch-Leser: Monika Lehmann aus Strausberg östlich von Berlin und Martin Schönherr, der aus Eisenhüttenstadt nahe der polnischen Grenze stammt, haben einen klaren Blick auf die politische Lage und können erklären, was Menschen in ihrer Brandenburger Heimat umtreibt. Es ist ein aufschlussreiches Gespräch geworden, in dem auch ich neue Einblicke gewonnen habe. Daher empfehle ich Ihnen diesen Podcast ausdrücklich: