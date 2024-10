Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

in diesen Stunden überschlagen sich die Ereignisse. Wohin man im Nahen Osten schaut, die Lage eskaliert. Dass israelische Bodentruppen die Grenze zum Libanon überschreiten, hätte vor einer Woche noch als Erdbeben gegolten. Die Offensive geht heute zwar erst in den zweiten Tag, und doch wirkt sie schon wieder überholt. Denn gestern Abend folgte der nächste Schlag: Der Iran feuerte Hunderte Überschallraketen auf den Großraum Tel Aviv, auf Haifa und Jerusalem, im ganzen Land heulten die Sirenen. Zwei Terroristen machten in Jaffa Jagd auf Passanten und erschossen mehrere Menschen. Die Gewalttaten folgen in immer kürzeren Abständen; selbst ein großer Krieg scheint in der Region nicht mehr ausgeschlossen zu sein.

Im Pulverdampf übersieht man leicht das Wesentliche, deshalb hilft es, wenigstens kurz innezuhalten und genauer hinzuschauen: Das wichtigste Ziel der israelischen Militärs liegt nämlich tatsächlich weder im Gazastreifen noch im Libanon. Stimmt schon, nach dem Massaker der Hamas vor einem Jahr schien den Generälen nichts wichtiger zu sein, als die Mörder zur Rechenschaft zu ziehen und die Terrortruppe zu vernichten. Der brutale Feldzug zwischen Gaza und Rafah, bei dem die Jerusalemer Regierung kaum Rücksicht auf Zivilisten nimmt, ist zwar noch immer nicht vorüber. Auch im Südlibanon toben heftige Kämpfe. Doch die israelischen Militärstrategen um Premier Benjamin Netanjahu haben ihre Lagebeurteilung in den vergangenen zwei Wochen dramatisch verändert.

Seit dem Schlag gegen die libanesische Hisbollah ist das israelische Überlegenheitsgefühl wenigstens teilweise wiederhergestellt. Die Geheimdienste sind nicht länger eine Gurkentruppe, die den Großangriff der unterlegenen Hamas in arroganter Verblendung verschlafen haben. Das Blatt hat sich gewendet. Die Führung der viel gefährlicheren Hisbollah, die im Libanon auf der Lauer lag, ist zerschlagen, die Kommandostruktur der Truppe liegt in Trümmern, ihr Anführer Hassan Nasrallah ist tot und das Waffenarsenal zu großen Teilen in Rauch aufgegangen. Kein Feind Israels scheint sich vor dem langen Arm des Geheimdiensts Mossad verstecken zu können. Nirgendwo ist man weit genug entfernt, um vor den Bomben israelischer Kampfjets sicher zu sein – noch nicht einmal am äußersten Ende der Arabischen Halbinsel im Jemen. Israels gefürchtete Übermacht ist zurück. Deshalb nehmen die Prioritäten in Jerusalem jetzt wieder ihre gewohnten Plätze ein.

Denn so groß die Gefahr durch Hamas und Hisbollah auch gewesen ist: Nicht einmal auf dem Höhepunkt ihrer Schlagkraft haben die beiden Terrororganisationen Israel in seiner Existenz bedroht. In diese Kategorie schafft es nur eine einzige Kraft: die entfesselte Energie der kleinsten Teilchen. Dass die Bausteine der Materie zerbersten und binnen Sekunden ganze Städte auslöschen, daran arbeitet im Stillen ausgerechnet jenes Regime, das als Drahtzieher hinter Hamas, Hisbollah, den syrischen Mafia-Herrschern und den jemenitischen Huthi steht: Das Herz der Finsternis, so sieht man es in Jerusalem und Tel Aviv, schlägt in Teheran.

Die Iraner bezeichnen ihr Nuklearprogramm zwar als zivil, haben es jedoch bis kurz vor die Vollendung einer Atomwaffe getrieben. So ambitioniert ist es mittlerweile, dass es in einer eigenen Liga spielt. Die Warnungen vor dem Regime in Teheran und das Bedürfnis, dessen Aufstieg zur Atommacht mit allen Mitteln zu verhindern, hört man in Israel nicht nur aus dem Lager der Extremisten und Zyniker, zu denen Premier Netanjahu und sein Kabinett gehören. Auch gemäßigte Stimmen wie die von Präsident Izchak Herzog legen angesichts der nuklearen Bedrohung ihre Zurückhaltung ab, sprechen vom "Imperium des Bösen" und versichern, Israel werde alle Gefahren beseitigen, die seine Existenz bedrohen. Priorität Nummer eins eben.

Zwischen Wunsch und Wirklichkeit klaffte bisher jedoch eine unüberbrückbare Kluft. Zwar sind die Fähigkeiten der Militärs auch gegenüber dem Iran beträchtlich. Der Mossad hat jüngst an einem der bestabgesicherten Orte in Teheran zugeschlagen und dort den Chef der Hamas bei einem Besuch getötet. Israels Luftwaffe hatte einige Monate zuvor eine Flugabwehrbatterie in der Nähe eines Nuklearforschungszentrums ausgeschaltet, gewissermaßen zu Demonstrationszwecken.

Doch so weit der Arm von Israels Militärmaschinerie auch reichen mag: Die entscheidenden iranischen Anlagen sind so tief in Bunkern vergraben, dass Israel sie nicht gänzlich zerstören kann, solange der US-Präsident nicht mitzieht und die geballte Macht der Air Force ebenfalls darauf loslässt. Wer sich fragt, wie groß die Begeisterung für diese Idee in Washington ist, könnte einfach mal am Weißen Haus klingeln und vorfühlen, ob der Chef nicht Lust hätte auf eine neue Runde Nah- und Mittelostprobleme. Irak, Afghanistan, all die schillernden Erinnerungen! Es würde ein sehr kurzes Gespräch.

Israels Premier Netanjahu hat sich diese Abfuhr schon öfter geholt. Deshalb richtete er sich nun an ein anderes Publikum: Er erklärte per Videobotschaft sein Wohlwollen und seinen tief empfundenen Respekt gegenüber dem Iran. Ja, Sie haben richtig gelesen. Eine Botschaft der Hoffnung sollte es sein, gerichtet an das "noble persische Volk", jedenfalls jenen Teil, der keinen Turban trägt. Die Befreiung von der tyrannischen Mullah-Herrschaft, deutete der Herr über Israels Streitkräfte an, könne "sehr viel schneller kommen, als die Leute denken". So mancher Turbanträger dürfte in diesem Moment misstrauisch zu seinem Handy geschielt und sich gefragt haben, ob es gleich explodiert.

Noch nie hat Netanjahu über einen solchen Handlungsspielraum verfügt wie gegenwärtig. Bis zu den US-Wahlen am 5. November kann niemand in Washington, auch nicht Präsident Joe Biden oder Kandidatin Kamala Harris, Netanjahu von einer Eskalation abhalten, ohne vom Trump-Lager als Handlanger der Mullahs und Terroristen gebrandmarkt zu werden. Um mit der tödlichen Bedrohung aus dem Iran aufzuräumen, ist die Bahn jetzt also frei. Israelische Bomben mögen zwar nicht in der Lage sein, die iranischen Atombunker allesamt zu brechen. Aber wie es um die weichen Ziele bestellt ist, die an der Oberfläche auftauchen, hat die Hisbollah gerade erfahren – und ist jetzt führungslos.