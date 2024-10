Iran greift Israel mit Raketen an – Explosionen in Tel Aviv

Nach dem Einmarsch der israelischen Armee in den Libanon reagiert der Iran: Das Regime in Teheran hat einen großangelegten Raketenangriff gestartet.

Der Iran hat einen Raketenangriff auf Israel gestartet. Dies teilten die iranischen Streitkräfte auf der Online-Plattform X mit. In Tel Aviv waren starke Explosionen zu hören. Auch die iranischen Nachrichtenagenturen Isna und Tasnim berichteten über den Beginn der Attacke. Videos in den sozialen Medien zeigen zahlreiche Geschosse auf die Küstenstadt Tel Aviv herabregnen.

Die israelische Bevölkerung war am frühen Abend wegen des Raketenangriffs gebeten, in Schutzräumen und Bunkern auszuharren. "Die Explosionen, die Sie hören, stammen von abgefangenen oder heruntergefallenen Projektilen", schrieb das Militär auf der Plattform X. Das Luftabwehrsystem identifiziere und fange Raketen ab.

Religiöser Führer Irans gab Angriffsbefehl

USA hilft Israel bei der Raketenabwehr

In einer offiziellen Erklärung teilte das US-Verteidigungsministerium mit: "Im Einklang mit unserer eisernen Verpflichtung gegenüber der Sicherheit Israels wehren die US-Streitkräfte in der Region derzeit iranische Raketen ab, die auf Israel gerichtet sind." Die amerikanischen Streitkräfte blieben weiterhin in Bereitschaft, um zusätzliche Verteidigungsunterstützung zu leisten und auch um die in der Region operierenden US-Streitkräfte zu schützen, so das Pentagon.