ich muss Ihnen etwas gestehen: Es kommt nicht oft vor, aber in diesen turbulenten Nachwahl-Tagen vermisse ich Angela Merkel, genauer gesagt eine Eigenschaft, die sie sich einst selbst zuschrieb: die Dinge vom Ende her zu denken. Merkel, die Physikerin, meinte damit, dass sie sich erst das Ziel überlege, analysiere, wie sie dahin komme und dann entscheide. Nur wenige haben das im Umgang mit politischen Freunden, Feinden und Parteifreunden so meisterlich beherrscht wie sie. Und nur wenige haben das so leidvoll erfahren wie Friedrich Merz, der erst nach ihrem Abgang überhaupt eine Chance hatte, das zu werden, was er 20 Jahre zuvor bereits werden wollte: Kanzler.

Ein bisschen mehr Merkel hätte auch Friedrich Merz in diesen ersten zwei Wochen nach der Wahl gutgetan. Auch vorher schon. Die erhoffte schwarz-rote Regierung wäre dann wohl nicht bereits vor Beginn der Koalitionsgespräche zur Zitterpartie geworden. Den Vorwurf des Wählerbetrugs müsste er sich dann nicht machen lassen.

Was hatten Merz und seine Leute im Wahlkampf eisern an der Formel festgehalten: sparen, sparen, sparen. Alles sei damit finanzierbar, behaupteten sie. Ob die Senkung der Strompreise, Steuerentlastungen für mittlere und höhere Einkommen, ja auch Investitionen in die Infrastruktur. Dass das nicht aufgehen konnte, wusste jeder, der die Grundrechenarten beherrscht.

Schon wenige Tage nach der Wahl wusste das dann plötzlich auch Friedrich Merz. Gut, die weltpolitische Lage hatte sich in der Zwischenzeit noch einmal dramatisch zugespitzt. Doch auch das war bereits im Wahlkampf absehbar. SPD und Union einigten sich also eilig auf ein gigantisches Finanz-, besser gesagt Schuldenpaket: 500 Milliarden Euro Sondervermögen für Investitionen in die Infrastruktur, plus eine Ausnahme von der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben oberhalb von einem Prozent der Wirtschaftsleistung. Nicht einmal gedeckelt ist diese Ausnahme.

Eine solche 180-Grad-Wende ist nicht nur Wählern schwer zu verkaufen. Auch den eigenen Leuten. "Wortbruch" warf der frühere CSU-Chef Horst Seehofer den Berliner Unionsleuten am Wochenende vor. Unverfroren wirkte das aber auch auf diejenigen, die im Wahlkampf für kreditfinanzierte Investitionen in die Infrastruktur geworben hatten – und denen die Union deshalb vorwarf, sie hätten keine Ahnung von Wirtschaft. Gemeint sind: die Grünen.

Ausgerechnet diese Grünen braucht Friedrich Merz aber für seine Kehrtwende. Nur mit ihnen kommt er auf die notwendige Zweidrittelmehrheit, die er braucht, um sie noch durch den alten Bundestag zu bringen, was per se schon eine heikle Angelegenheit ist. Doch was taten Merz und seine Union? Dachten sie vom Ende her? Warben sie um die Grünen? Informierten und erklärten sie ihnen, was sie warum und wie planten? Nichts davon.

Erst kurz bevor sie ihre Pläne der deutschen Öffentlichkeit bekannt gaben, informierten sie die Grünen pflichtschuldig. In den anschließenden Gesprächen zeigten sie kaum Bereitschaft, auf die Bedenken der Grünen einzugehen. Etwa, dass es notwendig sei, klarer festzulegen, was die schwarz-rote Koalition unter Investitionen versteht, wie meine Kollegen Johannes Bebermeier und Sara Sievert schreiben. Die Grünen nämlich – Achtung: verkehrte Welt – fürchten, die Sondervermögen könnten nicht etwa für "zusätzliche" Investitionen genutzt werden, um so die Wirtschaft zukunftssicher zu machen, sondern um Spielräume für teure Wahlkampfgeschenke im eigentlichen Haushalt zu schaffen.

Parallel drosch die CSU dann auch noch beim politischen Aschermittwoch auf die Grünen ein: "Goodbye, gute Reise, auf Nimmerwiedersehen!" rief ihnen Markus Söder im Bierzelt hinterher. Von "Ramschware", die die Grünen seien, sprach sein Generalsekretär. Eine Charmeoffensive sieht anders aus. Kurzum: Das Nein der Grünen zum gemeinsamen Abstimmen über das schwarz-rote Finanzpaket im Bundestag war absehbar. Niemanden, der auch nur ein bisschen vom Ende her denkt, durfte am Montagmittag davon überrascht gewesen sein.

Friedrich Merz und die Union sind gut beraten, die Kritik der Grünen nun nicht nur am Stil ernst zu nehmen. Auch ihre Forderungen sind berechtigt. Das Sondervermögen für Investitionen sollte dringend nur für zusätzliche Investitionen genutzt werden, und diese sollten zukunftsorientiert sein und auch Klimaschutzziele beachten. Würde Merz wie Merkel denken, wüsste er die Punkte, an denen er den Grünen ohnehin näher ist als der SPD, für sich zu nutzen – sei es bei der Verteidigungspolitik oder in der Frage der Investitionen.

Noch scheint das aber nicht der Fall zu sein. Am Abend endete ein Treffen zwischen der Grünen-Fraktionsspitze mit Merz, CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und SPD-Co-Chef Lars Klingbeil nach eineinhalb Stunden. Worüber gesprochen wurde, dazu wollte sich keiner äußern. Eine Woche lang habe man sich Zeit gegeben, um zu schauen, ob eine Einigung möglich sei, sagte Felix Banaszak, Co-Parteichef der Grünen, anschließend. Spätestens dann, am 18. März, müsste das schwarz-rote Finanzpaket im Bundestag beschlossen werden.

Was Merkel immer wusste, was Merz aber offenbar noch lernen muss: Wer seine Ziele erreichen will, braucht Verbündete. Die kann man sich nicht immer aussuchen. Aber man muss wissen, wann man sie braucht, was ihre Schmerzpunkte sind, und auf gar keinen Fall sollte man das Tischtuch zerschneiden, wenn man nicht ganz sicher ist, dass man sie nicht doch noch einmal braucht.

Merz hat sein Ziel, Kanzler zu werden, fast erreicht. Will er diese Kanzlerschaft wirklich zum Erfolg führen, sollte er machtpolitisch jetzt schleunigst von der Frau lernen, die für ihn zum Fluch wurde. Die Grünen malen ihm gerade mit feurigen Buchstaben ein Menetekel an die Wand.

