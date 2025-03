Wladimir Putin profitiert in seinem Ukraine-Krieg davon, dass US-Präsident Donald Trump die ukrainische Armee geschwächt hat. Auch deswegen richten sich russische Drohungen nun gegen die europäischen Nato-Mitglieder.

Im russischen Staatsfernsehen sind scharfe Angriffe gegen die westlichen Unterstützer der Ukraine an der Tagesordnung. Seit dem Beginn von Russlands Invasion drohen Kreml-treue Propagandisten dem Westen regelmäßig mit der atomaren Vernichtung und schimpfen über westliche Staats- und Regierungschefs. Nun hat es auch wieder Deutschland getroffen.

Der Moderator Wladimir Solowjow sagte in seiner Talkshow auf dem Sender "Rossija 1": "Wir werden Deutschland vom Erdboden tilgen. Jetzt können wir sie angreifen." Solowjow gilt als Verbündeter von Wladimir Putin und als Sprachrohr des Kreml. In seiner Sendung schimpfte er über CDU-Chef Friedrich Merz, der nach seinem Wahlsieg angekündigt hatte, die Ukraine weiter unterstützen zu wollen – möglicherweise auch mit dem Marschflugkörper Taurus. Solowjow erklärte: Wenn Merz diese Entscheidung treffe, obwohl Amerika gesagt hat, es sei dagegen und wolle Frieden, werde Trump seine Hände in Unschuld waschen.