Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

spüren Sie das auch? Dieses Unbehagen? Dieser Gedanke, dass das alles irgendwie nicht wahr sein kann? Dass die Welt aus den Fugen geraten ist? Drei Jahre Ampelstreit haben uns mürbe gemacht, drei Monate hat Donald Trump uns abstumpfen lassen. Der Krieg in der Ukraine zehrt an den Nerven, dazu diese schier übermächtig wirkenden Herausforderungen, vor denen Deutschland steht: Energiewende, marode Infrastruktur, verwüstete Schulen, die lahmende Wirtschaft.

Es sollte doch alles anders werden. Die vorgezogenen Neuwahlen ließen die Hoffnung aufkommen, dass Deutschland mit frischem Wind in die Zukunft segelt. Doch das schwarz-rot-golden beflaggte Schiff ist in einen Orkan geraten – und es wirkt, als kämpfe die Crew orientierungslos gegen den Strudel der Realitäten. Ununterbrochen vibrieren die Handys, zeigen neue Eilmeldungen, malen Katastrophen an den Horizont.

Noch bevor es so richtig mit einer Koalition aus Union und SPD losgehen kann, sinkt der Glaube daran, dass ein Aufbruch realistisch ist. Das hat viel mit einer Gegenwart zu tun, die kaum Handlungsspielraum lässt: Die USA unter Trump wecken Erinnerungen an einen kräftig gebauten Rüpel, der jederzeit von einem Wutanfall gepackt werden kann, um sich schlägt und dabei Freunde und Verwandte krankenhausreif prügelt. Und das ist nur eine von vielen Kuriositäten unserer Zeit.

Es ist aber auch kaum als vertrauensbildende Maßnahme zu begreifen, was derzeit im politischen Berlin passiert. In dieser Hinsicht dürfte das, was am heutigen Tag beginnt, in die Geschichte eingehen. Denn das von Union und SPD verabredete Schuldenpaket geht ab 12 Uhr in erster Lesung in den Bundestag und soll abschließend am 18. März mit einer Zweidrittelmehrheit beschlossen werden.

Ganz unabhängig von dem, was dort im Detail vereinbart werden soll, ist die Art und Weise ein Wagnis für die Demokratie. Dass es in den maximal 30 Tagen zwischen Bundestagswahl und Neukonstituierung Sondersitzungen gibt, ist zwar kein Novum, aber ungewöhnlich. Vier solche Fälle gab es in der Geschichte der Bundesrepublik – Verfassungsänderungen wurden dabei noch nie beschlossen. Zumal diese weitreichende Entscheidung nun ein abgewählter Bundestag treffen soll, weil die neuen Mehrheitsverhältnisse dies nicht mehr zuließen.

Es fällt schwer, dies einfach so hinzunehmen, schulterzuckend über ungedeckelte Militärkredite, 500 Milliarden Sondervermögen und eine Aushebelung der Schuldenbremse hinwegzusehen. Es ist eine Zäsur – und die politisch Verantwortlichen drücken trotz dieser historischen Dimension aufs Gaspedal, als wäre Politik auf der Überholspur eine Tugend.

Diese überstürzt wirkende Einigung auf milliardenschwere Sonderschulden und eine dafür notwendige Verfassungsänderung in Kombination mit einer vagen, lückenhaften Kommunikation sind eine Steilvorlage für Populisten. Wer das nicht sieht, verschließt die Augen vor der Realität.

Deutschland muss handeln, keine Frage. Die Sicherheitslage in Europa steht auf tönernen Füßen. Gut, dass hierzulande endlich angekommen ist, dass "Zeitenwende" nicht nur eine nebulöse Worthülse bleiben soll, sondern auch zu Taten verpflichtet. Aber die Bürger dieses Landes sind nicht dumm. Sie hören, was Politiker sagen, sie lesen, was die Entscheidungsträger versprechen – und sie fragen sich jetzt, warum all das offenbar keine Bedeutung mehr hat.

Die Union und allen voran ihr Vorsitzender Friedrich Merz versteiften sich vor der Wahl auf Maximalpositionen, beharrten bei jeder Gelegenheit darauf, dass der Staat kein Einnahme-, sondern ein Ausgabenproblem habe. Schuldenbremse? Unantastbar. Alles lässt sich aus dem Haushalt finanzieren, so der Tenor. Dabei wussten es CDU und CSU schon vorher besser – und das nicht nur, weil Robert Habeck und Olaf Scholz während des Wahlkampfs in jeder TV-Debatte öffentlichkeitswirksam darauf hinwiesen.

Jetzt so zu tun, als sei der Eklat im Weißen Haus dafür verantwortlich, dass Investitionen in die Verteidigungsfähigkeit und die Unterstützung der Ukraine plötzlich eilbedürftig seien, ist eine Vortäuschung falscher Tatsachen. Donald Trump hat schon seit Monaten mit radikalen Veränderungen gedroht, die Ukraine ächzt seit geraumer Zeit unter dem Druck der russischen Aggression – und die Bundeswehr wirkt nicht erst seit gestern wie ein kaputt gesparter Sanierungsfall.

Friedrich Merz könnte nun antworten: "Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern" und argumentieren, es sei besser, schnell und flexibel auf veränderte Umstände zu reagieren, als stur an veralteten Prinzipien festzuhalten. Außerdem sei Politik immer ein Aushandeln von Kompromissen und insofern sei es wichtig gewesen, mit den Sozialdemokraten als künftigen Koalitionären einen gemeinsamen Nenner zu finden.

Dies verschweigt zwar, dass Merz mit seinem Sparkurs-und-solide-Finanzen-Credo auf Wählerfang gegangen ist und wenige Wochen später eben jene Wähler vor den Kopf stößt, aber es wäre ein Teil der Wahrheit. Auch die Grünen sollten sich im Hinblick auf die eigene Glaubwürdigkeit an die Nase fassen. Wenn sie der geplanten Verfassungsänderung wirklich ihre Zustimmung verweigern, obwohl sie vor der Wahl vieles von dem gefordert haben, was sie nun abnicken sollen, wäre das ein ebenso perfides Machtspiel auf Kosten der Demokratie.

Denn das ist es doch, um das es hier geht: unsere Demokratie. Natürlich wirft die Hauruckmentalität, mit der mal eben im alten Bundestag die Verfassung geändert werden soll, Fragen auf. Aber das, was Vertrauen in demokratische Strukturen schwinden lässt, ist nicht die Reaktion auf die größten Veränderungen unserer Zeit – es ist die Kommunikation der politischen Akteure.

Es muss Schluss sein mit apodiktischen Ansagen zu Wahlkampfzwecken. Mit leeren Versprechungen und hohlen Wahlprogrammen, die jedweder finanziellen Grundlage entbehren. Mit parteipolitischem Taktieren und unangemessenen Eitelkeiten. Es ist das schleichende Gift, das Misstrauen sät und das Vertrauen in unsere Politik untergräbt. Es ist der Nährboden für Populisten und jene, die einer komplexen Welt mit einfachsten Antworten begegnen wollen.