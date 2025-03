Eigentlich hatten sie schon mit dem Kistenpacken begonnen. Jetzt aber dürfen die Abgeordneten der FDP noch eine Ehrenrunde im Bundestag drehen, ehe es in die außerparlamentarische Opposition geht: Im Milliarden-Streit um neue Schulden für Bundeswehr und Infrastruktur richten sich vor der Sondersitzung des Parlaments am Donnerstag die Augen nun auch auf die Liberalen.

Die Liberalen sagen: Den gibt es – und halten ihn fest in einem eigenen Gesetzentwurf, den die Fraktion am Donnerstag ins Plenum einbringen will. Was steht drin? Und wäre das womöglich eine echte Alternative zu den Plänen von Union und SPD, bei denen für die nötige Zweidrittelmehrheit die Grünen mitmachen sollen?

Weniger Schuldenspielraum für neue Regierung

"Dadurch wird sichergestellt, dass das kreditfinanzierte Sondervermögen ausschließlich zusätzliche, über die zur Erfüllung des 2-Prozent-Ziels der Nato hinaus erforderliche Verteidigungsausgaben abdeckt", heißt es in dem Entwurf. "Eine Umwidmung von Verteidigungsausgaben im Kernhaushalt wird so verhindert."

Der Vorschlag der FDP würde einer künftigen Bundesregierung weitaus weniger finanziellen Spielraum geben als die Vorschläge von Union und SPD: Die schwarz-roten Sondierer hatten sich zuletzt auf eine deutlich umfassendere Ausnahme von der Schuldenbremse fürs Militär geeinigt, die faktisch grenzenlose Verteidigungsausgaben auf Pump ermöglichen könnte. Demnach sollen lediglich Ausgaben in Höhe von einem Prozent der Wirtschaftsleistung aus dem regulären Haushalt stammen, derzeit wären das in etwa 45 Milliarden Euro. Sämtliche Ausgaben, die diese Summe übersteigen, sollten demnach schuldenfinanziert werden, ohne dass diese Kredite auf die Schuldenbremse angerechnet würden.

"Für alle Seiten annehmbarer" Vorschlag

Letzteres lehnt die FDP in Gänze ab, anders als die Grünen, die grundsätzlich für kreditfinanzierte Investitionen in die Infrastruktur sind. Ihre Kritik an den vorliegenden Plänen ähnelt sich aber: Die Koalition in spe spare an anderer Stelle nicht genug – sondern genehmige sich im Gegenteil gar noch zusätzliche Ausgaben für "Wählergeschenke", die schnell verkonsumiert, also nicht nachhaltig investiert sind. Als Beispiel dafür nennen FDP und Grüne die Erweiterung der Mütterrente, die allein mehr als 4 Milliarden Euro kosten würde.