Rubio gehört zu den Republikanern, die Trumps Zoll- und seine Ukraine-Politik kritisch sehen, heißt es. Erst vergangenen Donnerstag soll er bei einer Kabinettssitzung in Washington mit dem Milliardär und Trump-Vertrauten Elon Musk aneinandergeraten sein, weil dieser Rubio vorwarf, in seinem Ministerium noch keine Mitarbeiter entlassen zu haben. Es brodelt auch bei einigen Republikanern. Aber Rubio gehört dennoch zu den Ministern, die Trump nach außen hin verteidigen.

So hat Rubio bereits angekündigt, im Kreise der G7 russlandfeindliche Sprache in gemeinsamen Erklärungen zu unterbinden: "Wir können keine Erklärung unterstützen, die nicht mit unserer Position übereinstimmt, beide Seiten an den Verhandlungstisch zu holen", sagte der US-Außenminister. Zudem warb Rubio für den umstrittenen Trump-Plan, die Palästinenser aus dem Gazastreifen zu vertreiben.

Sollte Trump an dieser Absprache festhalten, wäre es für die Ukraine ein Schritt in die richtige Richtung. Denn die US-Regierung erkennt damit an, dass die Ukraine an Frieden interessiert ist. Das hatte Trump Selenskyj bei dessen Besuch in Washington abgesprochen. Jetzt wird die Reaktion Putins darauf wahrscheinlich auch das G7-Treffen in Kanada überschatten.

Die US-Regierung erwartet Ärger

Auch deswegen wird der US-Außenminister in Charlevoix im Mittelpunkt stehen. Marco Rubio erwarten aber nicht nur interessierte Fragen zu den Ukraine-Gesprächen, sondern auch viel Wut – besonders vonseiten der Gastgeber. Trump hat sein Land in einen beispiellosen Handelskrieg mit Kanada gestürzt. Trump verhängte Zölle in Höhe von 25 Prozent gegen kanadische Stahl- und Aluminiumimporte. Kanada reagierte darauf, indem es unter anderem Stromexporte in die USA mit Zöllen belegte. Daraufhin erhöhte der US-Präsident am Dienstag die US-Zölle kurzzeitig noch einmal um 25 Prozent und drohte damit, die kanadische Autoindustrie "lahmzulegen". Wenige Stunden später zog er diese Entscheidung jedoch wieder zurück.