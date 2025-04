Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

selbst wenn Sie weder katholisch noch gläubig sind, wird Sie die Nachricht wohl nicht unbewegt gelassen haben: Papst Franziskus ist tot. Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche und damit von mehr als 1,4 Milliarden Katholiken starb am Morgen des gestrigen Ostermontags im Vatikan.

Auch mich hat es berührt. Ich bin wahrlich kein kirchengläubiger Mensch, wurde katholisch getauft und gefirmt, das ja, übrigens ausgerechnet vom Limburger Protzbischof. Doch hadere ich seit Jahren mit den verkrusteten, überkommenen Strukturen der katholischen Kirche, ihrem intransparenten, inakzeptablen Umgang mit Skandalen.

Am Ostersonntag besuchte ich mit meiner Familie seit Längerem wieder einen Gottesdienst in einer kleinen Kirche bei Regensburg, wo wir die Feiertage verbrachten. Die Messe war – ganz im Gegensatz zu meinen Erwartungen – sehr kurzweilig, der Pfarrer war offen, freundlich, machte Witze. Und schloss in seiner Predigt explizit diejenigen ein, die von der Kirche enttäuscht sind. Wohl wissend, dass es viele dieser Menschen gibt.

Noch nie in der jüngeren Geschichte der Kirche war die Diskrepanz zwischen Anspruch und Realität, zwischen Gläubigen und Kirchenoberen so groß wie heute. Besonders in Europa stehen viele Katholikinnen und Katholiken innerlich längst vor der Tür – zu frustriert, zu enttäuscht, zu weit entfernt von einer Institution, die oft nicht mehr zu ihrem Leben passt. Viele Menschen haben der Kirche bereits den Rücken gekehrt. Im Jahr 2023 gab es allein in Deutschland 400.000 Kirchenaustritte.

An Ostern, dem höchsten Fest des Christentums, hatte der Papst vor Zehntausenden Gläubigen in Rom den Segen "Urbi et Orbi" gespendet. Da war er schon sehr schwach.

Mit Franziskus verlieren die Katholiken ein besonderes Oberhaupt. Eine moralische Instanz, die vielen Menschen Hoffnung gegeben hat – auch jenseits des Glaubens. Viele sind nur seinetwegen noch Mitglied der Kirche oder waren es, mein Großvater zum Beispiel, der gerne laut über Franziskus' Vorgänger Benedikt schimpfte.

Was nun? Was hat Franziskus dauerhaft verändert? Und wie wird die katholische Kirche auf seinen Tod reagieren? Klar ist: Sie steht an einem historischen Wendepunkt.

Papst Franziskus wurde am 17. Dezember 1936 in Buenos Aires, Argentinien, als Jorge Mario Bergoglio geboren. Seine Herkunft war in vielerlei Hinsicht prägend. Für seinen Lebensweg ebenso wie für sein Pontifikat.

Er war der Sohn italienischer Einwanderer, sein Vater ein Buchhalter, seine Mutter Hausfrau. Die Familie lebte bescheiden – eine Sozialisierung, die Franziskus' spätere Haltung zur Welt erklären hilft: seine Nähe zu den Armen, seine Kritik am entfesselten Kapitalismus, seine Abneigung gegen Pomp und Machtgehabe.

Nach einer Lehre als Chemietechniker und einer schweren Krankheit wandte sich Bergoglio dem Glauben zu – und trat den Jesuiten bei, wo er Karriere machte. Auch während der Militärdiktatur in Argentinien, sein Wirken hier ist bis heute umstritten. Er soll etwa zwei Jesuitenbrüder nicht genug geschützt haben, werfen ihm Kritiker vor. Was davon stimmt, ist unklar.

Anders als viele seiner Vorgänger stammte er nicht aus Europa, sondern aus dem "globalen Süden". Damit war seine Wahl 2013 bereits ein starkes Signal: Die katholische Kirche öffnete sich – zumindest symbolisch – stärker jenen Ländern, in denen sie heute wächst und wo ihre Anhänger oft unter Armut leiden. Brunei, Tonga, Kap Verde: Franziskus ernannte viele Kardinäle aus weit entfernten Regionen.

Franziskus trat an wie ein Reformer – mutig, unbequem, mit dem Willen zum Wandel. Er sprach über das Zölibat, über die Rolle der Frau, über Homosexualität. Er prangerte Missbrauch an, er ging auf Opfer zu. Er suchte die Nähe zu den Armen, den Ausgegrenzten, den Geflüchteten. Er reiste nach Lampedusa, rief zum Schutz der Umwelt auf, forderte eine gerechtere Wirtschaft.

Aber vieles blieb Symbolpolitik. Die Struktur der Kirche – patriarchal, starr, von Machtkämpfen geprägt – veränderte sich kaum. Das Zölibat etwa könne zwar irgendwann abgeschafft werden, sagte Franziskus. Letztlich änderte er daran aber nichts.

Franziskus unterstrich in unzähligen Reden die Rolle von Frauen in der Kirche – die Priesterweihe aber verweigerte er ihnen. Der deutsche Reformkurs, unter anderem durch einen gemeinsamen Rat von Laien und Klerikern – der synodale Weg –, stieß in Rom auf Ablehnung. Und im Kampf gegen sexuellen Missbrauch blieb der Papst zu oft hinter den Erwartungen zurück.

Doch schon diese kleinen Änderungen, sein grundlegender Reformwille, machten ihm nicht nur Freunde. Im Gegenteil: Innerkirchliche Machtkämpfe traten zum Teil so offen zutage wie selten zuvor, berichtet meine Kollegin Ellen Ivits. Denn Franziskus war – nicht zuletzt wegen seiner vergleichsweise modernen Positionen – höchst umstritten. Manch einer, so berichten es Vatikan-Kenner, hätte ihm sogar den Tod gewünscht.

So war Franziskus ein Papst der Hoffnung, der jedoch an der Institution, der er vorstand, scheiterte. Womöglich ist das sein Vermächtnis: Er hat die Fenster geöffnet, aber die Tür blieb noch verschlossen. Franziskus hat gezeigt, dass Wandel möglich ist. Aber die Kirche, wie sie heute ist, war dazu nicht bereit.

Was nun folgen wird, ist nicht nur ein Konklave. Es ist ein Richtungsentscheid – der wichtigste seit Jahrzehnten. Denn mit dem Tod von Franziskus endet nicht nur ein Pontifikat, sondern eine Ära des inneren Ringens. Der Versuch, eine jahrtausendealte Institution ein Stück weit zu öffnen, die Kirche modern zu machen.

Ein wichtiges Anliegen. Denn die Welt um sie herum ist aus den Fugen geraten. Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, der Gaza-Krieg als Folge des Hamas-Terrors, Bürgerkriege im Sudan oder in Myanmar. Millionen von Menschen auf der Flucht. Eine globale Klimakrise. Eine wachsende soziale Ungleichheit, auch in reichen Ländern. Autoritäre Regime, die sich religiöser Narrative bedienen, um ihre Macht zu sichern. Ein US-Präsident, der das System der größten Demokratie der Welt langsam demontiert.