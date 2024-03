Aktualisiert am 10.03.2024 - 09:16 Uhr

Aktualisiert am 10.03.2024 - 09:16 Uhr Lesedauer: 2 Min.

In einem Interview sagte Papst Franziskus, die Ukraine solle den "Mut haben, zu verhandeln". Dabei sprach er auch von der "weißen Fahne".

Die Ukraine sollte nach Worten von Papst Franziskus den Mut haben, eine "weiße Fahne" zu hissen und ein Ende des Krieges mit Russland auszuhandeln. Er denke, "dass der Stärkste derjenige ist, der die Situation betrachtet, an die Menschen denkt, den Mut der weißen Fahne hat und verhandelt", sagte Franziskus in einem Interview mit dem Schweizer Sender RSI, das den Angaben zufolge im Februar geführt wurde, aber erstmals am 20. März ausgestrahlt werden soll. "Wenn man sieht, dass man besiegt wird, dass die Dinge nicht gut laufen, muss man den Mut haben, zu verhandeln", sagte Franziskus.