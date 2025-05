Die neue Arbeitsministerin Bärbel Bas plant eine breitere Finanzierung der Rente. Ihr Vorschlag: Auch Beamte sollen in die Rentenkasse einzahlen. Ein Plan mit radikalen Folgen.

Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) will Beamte in die gesetzliche Rentenversicherung einbeziehen. "In die Rentenversicherung sollten auch Beamte, Abgeordnete und Selbstständige einzahlen. Wir müssen die Einnahmen verbessern", sagte Bas den Zeitungen der Funke Mediengruppe.