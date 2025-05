Daniel Göhrs berichtet: "Bei uns im Unternehmen sind bereits über 50 Senior Experts allein an unserem Standort mit 3.000 Mitarbeitern im Einsatz; der älteste feierte kürzlich seinen 70. Geburtstag. Von Schweißern bis Ingenieuren sind alle Berufsgruppen unserer Branche dabei. Natürlich kann man das in manchen Berufen nur mit Einschränkungen leisten, aber als Berater, Ausbilder, Anleiter und Co. sind diese Erfahrungsträger gerade in Zeiten von Fachkräftemangel eine unverzichtbare Unterstützung."