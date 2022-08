Russland: Tochter von "Putins Brain" Alexander Dugin offenbar getötet

Bombe als Ursache?

Als Autor der Ukraine-Strategie bezeichnet

Alexander Dugin erlangte in den 1990er Jahren als Autor der rechtsextremen Zeitung "Den" nationale Bekanntheit. Ein dort 1991 veröffentlichtes Manifest "The Great War of the Continents" ("Der Große Krieg der Kontinente") legte seine Vision von Russland als "ewiges Rom" dar, das einem individualistischen, materialistischen Westen gegenübersteht: dem "ewigen Karthago". Manche nennen ihn den Wiederentdecker des zaristischen Begriffs "Neues Russland", der den Anspruch auf Gebiete des Donbass bezeichnet.