Alexander Dugins Todeskult: Was steckt hinter dem Mord an seiner Tochter?

Alexander Dugin (r.) lächelnd bei der Trauerfeier für seine Tochter Darja: "Danach geht sie freiwillig zum Altar, und der Vater 'leistete sein Gelübde über sie, die er gab'" (Quelle: Screenshot/Twitter@kamilkazani)

Doch es sind nicht nur Dugins unmittelbare Reaktionen auf den Anschlag, sondern vor allem frühere Äußerungen, die den Verdacht, er könne sie geopfert haben, nahelegen. So befasst sich ein undatierter Artikel auf seiner Webseite "Arctogaea" intensiv mit Beispielen für Menschenopfer im Alten Testament. Neben dem bekannten Beispiel von Abraham, der seinen Sohn Isaak opfern will, bevor Gott persönlich eingreift, geht es in dem Text auch um den weniger bekannten Fall von Jiftach.

Texte offenbaren Dugins Todeskult

Der Heerführer hatte geschworen, das Erste zu opfern, was ihm aus seinem Haus entgegenkommt, sollte Gott ihm den Sieg über die Ammoniter schenken. Jiftach besiegte die Ammoniter und kehrte nach Hause zurück, wo ihm zuerst seine einzige Tochter tanzend entgegenkam. Jiftach hielt sich an seinen Schwur und opferte sein Kind. "Ein mutiges Mädchen bittet ihren Vater, ihr etwas Zeit zu geben, um ihrer Jungfräulichkeit nachzutrauern", beschreibt der Artikel die biblische Szene. "Danach geht sie freiwillig zum Altar, und der Vater 'leistete sein Gelübde über sie, die er gab'". Es klingt fast wie die Trauerrede Dugins auf seine Tochter.

Hinweise auf Dugins Todeskult finden sich auch in einem Artikel vom April 2020. Darin behauptet Dugin, dass es notwendig sei, die politischen Eliten in Krisenzeiten zu opfern. Dugin nutzt den Verweis auf einen archaischen "Regenkönig", um seine Idee auszuführen: "Oberflächlich betrachtet mag der Regenkönig die 'Elite', die 'obere Kaste', die 'Spitze der Gesellschaft' sein, aber in Wirklichkeit ist er nicht viel mehr als ein gemästetes Opfertier, das dazu bestimmt ist, an die mächtigen und unberechenbaren Kräfte des Notstands verfüttert zu werden. Eliten werden gebraucht, um sie zu zerstören."

"Es ist gut, jung zu sterben"