Der Westen verlangt von Russland, das AKW an die Ukraine zurückzugeben. Dieser Forderung schließt sich auch Sebastian Stransky von der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) an: "Der größte Sicherheitsgewinn für das Kraftwerk wäre, wenn die Truppen das Kraftwerk verlassen würden und auch nicht mehr in der Nähe des Kraftwerks gekämpft würde", sagt er. Soldaten in einem Kraftwerk seien ein "Unding", so Stransky zu t-online. "Die gehören da nicht hin und müssten so schnell wie möglich abziehen."