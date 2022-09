Russland: Putin-Propaganda droht mit Anschlägen

"In Russland gibt es schon viele Untergrundaktionen, sogar in Moskau, bei denen wir Verluste erleiden", zitiert "The Daily Beast" den Politologen Viktor Olewitsch in der Talkshow "Treffpunkt". "Zweifellos könnten wir solche Aktionen auch in Drittstaaten erleben, nicht nur in der Ukraine", so Olewitsch. Moderator Iwan Truschkin führte den Gedanken weiter: "Was wäre denn, wenn ein Beamter des US-Verteidigungsministeriums, der mit der Ukraine befasst ist, an einer Kirsche erstickte? Könnte das helfen, die Aktionen auf unserem Territorium zu unterbinden?"