++ Ukraine-Krieg im Newsblog ++ Russischer Beamter nennt ukrainischen Vorstoß "scharf und schnell"

IAEA-Chef warnt vor "dramatischer Entwicklung" am AKW Saporischschja

17.35 Uhr: Ein Stromausfall in der südukrainischen Stadt Enerhodar gefährdet nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) den sicheren Betrieb des Atomkraftwerks Saporischschja. Der durch Beschuss verursachte flächendeckende Stromausfall in Enerhodar "gefährdet den sicheren Betrieb des nahegelegenen Atomkraftwerks Saporischschja", erklärte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi am Freitag in Wien. Er sprach von einer "dramatischen Entwicklung" und einer "völlig inakzeptablen" Situation. Der Beschuss des "gesamtes Gebiets" müsse sofort aufhören.

Die Stromversorgung der Stadt Enerhodar sei durch den Beschuss eines Wärmekraftwerks lahmgelegt worden, erläuterte Grossi. Da der Beschuss andauere, sei es vorerst wahrscheinlich nicht möglich, "eine zuverlässige externe Stromversorgung des Kraftwerks wiederherzustellen". Daher erwäge der staatliche ukrainische Akw-Betreiber Energoatom nun, den einzigen noch in Betrieb befindlichen Reaktor abzuschalten, der derzeit noch den Strom für die Kühlung und andere Sicherheitsanlagen des Atomkraftwerks produziert. Energoatom hatte das bereits am Mittwoch bekanntgegeben.

Russische Besatzer evakuieren drei Städte in Region Charkiw

17.16 Uhr: Die Städte Isjum, Kupjansk und Welykyj Burluk in der ukrainischen Region Charkiw werden nach russischen Angaben evakuiert. Das von Russland gehaltene Gebiet sei durch die ukrainische Gegenoffensive bedroht, sagt der russische Beamte Witali Gantschew im staatlichen Fernsehen. Zuvor war bekannt geworden, dass die ukrainischen Truppen offensichtlich Fortschritte in der Region machen. Hier lesen Sie mehr.

Klitschko: "Wir verteidigen jeden von euch"

17.08 Uhr: Der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, Vitali Klitschko, hat dazu aufgerufen, sein Land angesichts des russischen Angriffskriegs weiter zu unterstützen. "Glauben Sie bitte auch weiterhin an die Ukraine. Stehen Sie bitte weiter so treu und mit der vollen Überzeugung an der Seite der Ukraine. Stehen Sie bitte auf der Seite der Demokratie", sagte Klitschko in einer Videobotschaft beim CDU-Parteitag am Freitag in Hannover. Die Ukraine kämpfe für gemeinsame Werte, betonte Klitschko. "Wir verteidigen ganz Europa und jeden von euch."