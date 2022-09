Ukraine-News | Ukraine: 50.000 russische Soldaten tot

10.15 Uhr: In den mehr als sechs Monaten Angriffskrieg in der Ukraine soll die russische Armee ukrainischen Angaben zufolge bereits mehr als 50.000 Soldaten verloren haben. Nach 195 Tagen Invasion seien 50.150 russische Soldaten getötet worden, teilte der ukrainische Generalstab am Dienstag per Facebook mit. Ebenso will die ukrainische Armee bereits 2.077 Panzer, 4484 gepanzerte Fahrzeuge, 236 Flugzeuge und 207 Hubschrauber abgeschossen haben. Es gibt keine unabhängigen Bestätigungen der Angaben.

Das britische Verteidigungsministerium geht dagegen von lediglich etwa 25.000 getöteten russischen Soldaten aus. Russland selbst hat seit langem keine Angaben mehr zu eigenen Gefallenen gemacht. Die prorussischen Separatisten in Donezk hatten am vergangenen Freitag ihre Verluste seit dem Start der Invasion auf etwas mehr als 2.900 Tote beziffert. Demgegenüber stehen nach den seltenen Kiewer Angaben über eigene Verluste etwa 9.000 getötete und 7.000 vermisste ukrainische Soldaten.

USA: Russland kauft offenbar Millionen Raketen und Granaten aus Nordkorea

7.37 Uhr: Das russische Verteidigungsministerium kauft offenbar Millionen Raketen und Artilleriegranaten aus Nordkorea. Das geht aus einem Bericht der US-Geheimdienste hervor, berichtet "The Guardian". Die nordkoreanischen Waffen seien für die Unterstützung der russischen Armee in der Ukraine bestimmt.

Der Vorgang deute auf die Probleme der russischen Armee hin. Die Tatsache, dass Russland sich an Nordkorea wende, zeige demnach, dass "das russische Militär in der Ukraine weiterhin unter schweren Versorgungsengpässen leidet, die zum Teil auf Exportkontrollen und Sanktionen zurückzuführen sind", sagte ein US-Beamter. Russland könnte auch in Zukunft militärische Ausrüstung aus Nordkorea bestellen.

Ukraine: Russische Munitionsdepots zerstört

7.02 Uhr: Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben vier russische Munitionsdepots in der Region Cherson zerstört. Auch würden Brücken über den Dnepr unter Beschuss genommen, teilt das Südkommando der ukrainischen Streitkräfte mit. Nachdem zunächst wenig über den Verlauf der ukrainischen Gegenoffensive im Süden der Ukraine bekanntgeworden war, meldeten die Behörden zuletzt Fortschritte im Norden der Region Cherson. Ein online veröffentlichtes Foto zeigt eine ukrainische Flagge, die auf einem Gebäude in dem Ort Wyssokopillja wehen soll. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagt dem Sender ABC News, die Ukraine gehe Schritt für Schritt gegen die Besetzung ihres Territoriums vor. Der Konflikt könne jetzt nicht eingefroren werden, die Ukraine hole sich ihre Gebiete zurück. "Es ist nur eine Frage der Zeit."

Die Nacht im Überblick

5 Uhr: Seit Jahr und Tag pumpt Russland mit deutscher Turbinentechnik Gas unter der Ostsee hindurch. Doch auf einmal will Moskau an den Maschinen ein Brand- und Explosionsrisiko entdeckt haben. Einen Überblick über die Entwicklungen in der Nacht lesen Sie hier.

Gazprom: Wiederaufnahme von Nord Stream 1 hängt von Siemens Energy ab