Ukraine-Krieg | Oleksandr Syrskyi: Das Hirn hinter dem ukrainischen Vormarsch

Syrskyi verteidigte schon Kiew im März

Auch die italienische Zeitung "Il Messagero" berichtet unter Berufung auf ukrainische Quellen, dass es Syrskyis Idee gewesen sei, auf Kupjansk vorzustürmen, um die russische Armee bei Izyum vom Nachschub abzuschneiden und so den Zusammenbruch der gesamten Front in der Region Charkiw herbeizuführen. Dabei ist der jüngste Vorstoß nicht Syrskyis erste militärische Glanzleistung: Er war auch für die Verteidigung von Kiew im März und schließlich die Vertreibung der russischen Truppen aus dem Norden der Ukraine verantwortlich.

"Ich unternahm, was nötig war"

"Ehrlich gesagt, ich konnte mir vorher nicht vorstellen, dass Russland in so großem Maßstab und so dreist angreifen würde", sagte Syrskyi kürzlich der "Washington Post" über die Anfangszeit des Krieges. "Aber wir sind das Militär, und unabhängig davon, was ich glaubte oder nicht glaubte, unternahm ich, was nötig war."