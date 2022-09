Ukraine: Selenskyj soll "dramatischen Gegenschlag" verlangt haben

"Wir bewegen uns nur in eine Richtung"

Bislang scheint der Plan der Ukrainer aufzugehen. In der Region Charkiw haben Kiews Truppen nach eigenen Angaben zuletzt 300 Orte und etwa 150.000 Menschen von der russischen Besatzung befreit. Auch im Süden sollen die ukrainischen Truppen Geländegewinne verzeichnen, allerdings nicht in dem Tempo und nicht in dem Umfang wie in Charkiw. Präsident Selenskyj reiste am Mittwoch in die kürzlich befreite Stadt Isjum, machte dort Fotos mit Soldaten und sagte: "Wir bewegen uns nur in eine Richtung – vorwärts und bis zum Sieg".