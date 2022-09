Russlands Optionen im Ukraine-Krieg: "Die Stimmung gegen Putin könnte kippen"

Dramatische Lage für die russische Armee

Der russische Präsident gibt sich gelassen, versucht betont die Wirkung der ukrainischen Gegenoffensive herunterzuspielen und kündigte zuletzt weitere Angriffe im Osten der Ukraine an. "Wir haben es nicht eilig", sagte Putin bei einem Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit am Freitag in Usbekistan. Diese Aussage ist eher an die Heimatfront adressiert, denn in Russland wird immer mehr Unmut über den Fortgang der "Spezialoperation laut. Militärisch Erfolge gab es für Russland auch nach Putins Ankündigung kaum.

"Die russischen Truppen mussten in Charkiw eine schmachvolle Niederlage erleiden. Das lag vor allem daran, dass die russische Armee zu wenig Soldaten in der Ukraine hat. Ihre Reihen sind durch die hohe Zahl von Gefallenen und Verwundeten extrem ausgedünnt", sagt Russlandexperte und Politikwissenschaftler Gerhard Mangott zu t-online. "Die personelle Unterbesetzung hat die Folge, dass Russland große Probleme hat, die besetzten Gebiete entlang der langen Frontlinie zu verteidigen."

Die russische Führung muss demnach Truppen dahin verlegen, wo sie ukrainische Angriffe vermutet. Durch fehlerhafte Aufklärung, veraltete Offiziersausbildungen und eine unflexible und träge Kommandostruktur kamen die Reaktionen der russischen Armee allerdings in den vergangenen Wochen zu spät. So wurde die ukrainische Gegenoffensive zu einer überraschenden Katastrophe für den Kreml.

Die ukrainische Armee kann nun die Initiative in diesem Konflikt ergreifen und an den Stellen zuschlagen, wo Russland am schwächsten ist. Zwar geht es für die Ukraine nur langsam voran, aber wenn Putin nicht handelt, dann werden seine Truppen langsam aufgerieben werden. Auch im Süden rückt derweil die Ukraine immer weiter an Cherson heran, und obwohl Moskau Soldaten und Gerät an diese Front verlegt hatte, zeigen die ukrainischen Angriffe mit Himars-Raketenwerfern auf russische Munitionsdepots große Wirkung. In Cherson droht Putin der nächste Gesichtsverlust.