Iranische Kamikaze-Drohnen setzen Ukrainern offenbar schwer zu

Das Tückische an der Shahed-136: Sie kann mit Sprengstoff beladen bis zu 2.500 Kilometer weit fliegen und dann als Kamikaze-Drohne auf ein Ziel herabstürzen. Fachleute sprechen bei diesem Waffentyp von "loitering munition", was soviel bedeutet wie Lauerwaffe. Mit einer Länge von 3,5 Metern und einer Flügelspannweite von 2,5 Metern ist die Shahed-136 sehr wendig, ihre geringe Flughöhe erschwert die Abwehr obendrein. "Wenn eine Shahed-136 erstmal auf ihr Ziel fixiert ist, ist sie kaum noch abzufangen", sagte der US-Luftwaffenexperte Scott Crino dem "Wall Street Journal".

Berüchtigt als "Aramco-Killer"

Diese Eigenschaften haben die Shahed-136 schon in anderen Konflikten zu einer gefürchteten Waffe gemacht. So soll der Angriff auf den Öltanker "MT Mercer Street" im Golf von Oman im Juli 2021 mit einer Shahed-136 erfolgt sein, berichtet der österreichische Berufssoldat und Kriegsforscher Markus Reisner im Fachportal "zenith". Auch der Angriff auf saudische Erdölanlagen nahe der Formel-1-Rennstrecke in Dschidda im März dieses Jahres erfolgte Reisner zufolge mit einer Shahed-136, was ihr den Namen "Aramco-Killer" eingebracht habe; Aramco ist der Name des staatlichen saudischen Ölkonzerns.

Russland nutzt die Shahed-136 im Krieg gegen die Ukraine offenbar sehr geschickt in Verbindung mit seinen Fähigkeiten in der elektronischen Kriegsführung. So könne Russland das ukrainische Radar "blenden", um die Drohne "wie auf einem ,Zauberteppich' ins Ziel fliegen" zu lassen, schreibt Kriegsforscher Reisner. Eine andere Möglichkeit sei, die Shahed-136 im Doppelpack starten zu lassen, wobei eine der Drohnen eine Radarstation angreift und die zweite beispielsweise einen Panzer oder ein Artilleriegeschütz. Zum Einsatz kommen die Drohnen bislang vor allem dort, wo die russische Armee durch den Vormarsch der Ukrainer ihre Artillerie nicht mehr einsetzen können wie bisher.

Ukraine bittet um Anti-Drohnen-Technologie

"Russland ist durch den Einsatz der iranischen Drohnen in der Lage, seinen strategischen Abnützungskrieg gegen die Ukraine fortzuführen oder gar noch zu intensivieren", beschreibt Markus Reisner die Bedrohungslage. Laut "Wall Street Journal" hat die Ukraine bei der US-Regierung bereits moderne Anti-Drohnen-Technologie angefragt, um der Bedrohung durch die Shahed-136 zu begegnen.