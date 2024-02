Trotz seiner anscheinend exponierten Position hat Konaschenkow selbst nur wenig Macht in der russischen Armee. Er soll es im Laufe der Jahre jedoch bis zum Rang eines Generalmajors gebracht und dabei 14 Medaillen erhalten haben. Auch der Tapferkeitsorden Russlands ist ihm verliehen worden.

Der Warlord

Mutmaßlich der Skrupelloseste von allen: Der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow. Er gilt als einer der engsten Verbündeten Putins und als großer Befürworter des Überfalls auf die Ukraine von Anfang an.

Als Präsident von Putins Gnaden stellt sich Kadyrow kompromisslos hinter den russischen Präsidenten. Auch als Wagner-Chef Prigoschin seine Söldner aus Protest gegen die Militärführung gen Moskau schickte, stellten sich ihnen Kadyrows Truppen in den Weg.

Dem Tschetschenen wird nachgesagt, die Beteiligung seiner Soldaten im Ukraine-Krieg vor allem zur Selbstinszenierung zu nutzen. So veröffentlicht der Machthaber regelmäßig Propagandavideos, die seine Kämpfer an vorderster Front zeigen sollen – obwohl sie dort in der Regel nicht zu finden sind.