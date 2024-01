"Nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen"

Rob Bauer, Vorsitzender des Nato-Militärausschusses, mahnte die Regierungen Europas ebenfalls, mehr in Sachen Landes- und Bündnisverteidigung zu unternehmen. So sollten sich die Nato-Partner auf einen Konflikt mit Putins Russland einstellen. Die Bedrohung durch Putin könne schlimmstenfalls noch für die nächsten 20 Jahre anhalten, so der Niederländer.

Deshalb sei es notwendig, dass die Menschen in Europa ihren Beitrag in einer möglichen kriegerischen Auseinandersetzung leisten müssen. Eine große Anzahl von Bürgern könnte dann eingezogen werden, durch "Mobilisierung, in Form von Reservisten oder Vertragssoldaten". "Die Menschen müssen begreifen, dass in den kommenden zwei Jahrzehnten nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen sein könnte", so Bauer beim Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel.