Putin gehe es darum, die alte Macht und Herrlichkeit des Großrussentums wieder zu etablieren. "Es wäre schlimm, wenn sich diese Gewaltbereitschaft in der Außenpolitik durchsetzen und Europa davor kapitulieren würde", so der BND-Chef. Falls der Westen keine klare Wehrhaftigkeit zeige, gäbe es für Putin keinen Grund mehr, die Nato nicht anzugreifen, glaubt Kahl.

"Er sitzt fest im Sattel"

Im kommenden März sind in Russland Präsidentschaftswahlen. Beobachter gehen davon aus, dass Putin danach auch weiterhin im Amt sein werde. Die Wahlen in Russland sind nicht frei und werden durch Putins Machtapparat beeinflusst. Laut Kahl ist Putin zudem weiterhin uneingeschränkter Herrscher im Kreml. "Er sitzt fest im Sattel", so der BND-Chef.