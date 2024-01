Aktualisiert am 31.01.2024 - 07:09 Uhr

Aktualisiert am 31.01.2024 - 07:09 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die Gleitbombe soll vom Boden abgeschossen werden können und eine Reichweite von 90 Meilen (rund 145 Kilometern) haben; sie soll über herausragende Fähigkeiten verfügen. Welche das genau sind, wurde zunächst nicht bekannt. "Sie (Anm.d.Red.: die Bombe) erlaubt ihnen, in der Tiefe zuzuschlagen und gibt ihnen Möglichkeiten, die sie so bislang nicht hatten", sagte ein mit dem Vorgang vertrauter US-Beamter gegenüber "Politico". "Es ist ein weiterer Pfeil im Köcher, der ihnen erlauben wird, noch mehr zu tun."

Die Waffe zählt zur Gruppe der kleinen, bodengestarteten Gleitbomben (Ground-Launched Small Diameter Bombs/GLSDB) und wurde vom Luftfahrt- und Rüstungskonzern Boeing gemeinsam mit dem ehemaligen schwedischen Autobauer und heutigen Rüstungsunternehmen Saab entwickelt. Eine ähnliche Bombe existiert zwar im Arsenal der US-Streitkräfte, allerdings konnte diese bisher nur aus der Luft abgefeuert werden. Die Neuentwicklung soll hingegen von verschiedenen Systemen am Boden als auch vom Wasser gestartet werden können.

Nachschub lässt seit Monaten auf sich warten

In einem neuen, 100 Millionen Dollar schweren Paket mit Militärhilfe für die Ukraine ist unter anderem die Lieferung eines Himars-System vorgesehen. Wie das Magazin "Forbes" jüngst berichtete, könnte dieser Mehrfachraktenwerfer speziell für den Abschuss der neuen Gleitbombe modifiziert worden sein. Sie besitzt ein integriertes GPS-System, ausklappbare Flügel und kann unterschiedliche Sprengköpfe tragen. Für die russischen Besatzungstruppen in der Ukraine bedeutet das eine zusätzliche Gefahr.

Obwohl die 250-Pfund-Bombe nicht die Reichweite besitzt wie etwa die britischen Storm Shadow (250 Kilometer) oder die amerikanischen ATACMS (bis zu 300 Kilometer), dürfte sie den ukrainischen Streitkräften in der gegenwärtigen Lage enorm helfen. Denn die Munitionsbestände der Truppen Kiews sind stark ausgedünnt, Nachschub der Bündnispartner, insbesondere auch aus Europa, lässt seit Monaten auf sich warten. An der Front sind die Ukrainer der russischen Artillerie zum Teil in einem Verhältnis von 1:5 und mehr unterlegen, Verteidigungsgefechte werden durch den Munitionsmangel extrem erschwert.