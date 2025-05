Insider berichten über Vieraugengespräch

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj traf US-Präsident Donald Trump bei der Trauerfeier von Papst Franziskus zu einem Vieraugengespräch in Rom . Die Inhalte des Treffens sind bislang vertraulich geblieben, bis heute haben beide Regierungen keine Details öffentlich gemacht. Nun haben zwei Insider dem US-Nachrichtenportal "Axios" berichtet, was der ukrainische Präsident im Petersdom zu Trump gesagt haben soll.

Was Trump und Selenskyj im Vatikan besprochen haben sollen

Trump verschärft kurz nach dem Treffen seinen Ton gegenüber Putin

Auf dem Rückweg in die USA aus Rom sprach Trump an Bord des Regierungsfliegers Air Force One eine seltene Drohung gegenüber Putin aus – er kritisierte den Kreml-Machthaber scharf für einen massiven russischen Luftangriff auf Kiew. "Das lässt mich denken, dass er den Krieg vielleicht gar nicht beenden will, sondern mich nur an der Nase herumführt", schrieb er danach über Putin in seinem Netzwerk Truth Social.