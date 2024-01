Biden könnte Griechenland Waffen schenken oder günstig abgeben, die er als "überflüssig" in seinem Land erachtet. Die Griechen wiederum könnten dann ihre Waffen an die Ukraine liefern.

Auch weitere Länder könnten US-Waffen erhalten

Das soll US-Sekretär Anthony Blinken in einem Brief an den griechischen Premier Kyriakos Mitsotakis geschrieben haben. Und weiter: "Wir sind weiterhin an den Verteidigungsfähigkeiten interessiert, die Griechenland an die Ukraine weitergeben oder verkaufen könnte".